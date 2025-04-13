Resmen duyuru geldi; Bu kişiler artık emekli maaşı alamayacak

Sahte sigorta girişleriyle haksız yere emekli olan kişilere yönelik yürütülen denetimlerde, birçok emekliliğin iptaline ve ödenen maaşların geri alınmasına karar verildi. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların da yer aldığı bu süreçte, yüzlerce kişiye resmi bilgilendirme mektupları gönderildi.



🌍 Yurt Dışında Çalışıp Türkiye’de Sigortalı Görünenler Mercek Altında

Yapılan denetimlerde, bazı gurbetçilerin aynı anda hem yurt dışında çalıştığı hem de Türkiye'de sigortalı olarak göründüğü tespit edildi. SGK, bu kişilerin çifte sigortalılık yoluyla emeklilik hakkı kazandığını belirleyerek, işlemleri iptal etti. Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ikili sosyal güvenlik anlaşmalarına dayanarak geçmişte borçlanma hakkı tanınan yurtdışındaki kadın sigortalılar, sigorta süresi yetersiz kaldığında Türkiye'de çalışmış gibi gösterilmişti. Ancak bu işlemler, SGK tarafından “sahte hizmet kazandırılması” olarak değerlendirilerek inceleme kapsamına alındı.



🛑 İptal Edilen Emeklilikler Sadece Gurbetçilerle Sınırlı Değil

Denetimlerin yalnızca yurtdışında yaşayanlara değil, Türkiye’de yaşayan ve gerçekte bir işte çalışmadığı hâlde sigortalı gösterilen kişilere de yönelik olduğu açıklandı. SGK'nın bu kapsamda tespit ettiği kişilere hem emekli maaşlarının kesileceği hem de bir yıl içinde aldıkları tüm maaşların, faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiği bildirildi.

Kuruma sunulan adreslerin çoğunun boş arazi ya da çok önceden kapanmış işletmelere ait olduğu, bu şirketlerin yalnızca sigorta işlemleri için kurulduğu tespit edildi.



⚖️ “Emeklilik Danışmanlığı” Kılıfıyla Yapılan Yasa Dışı Faaliyetler

SGK yetkilileri, 2021 yılında yayımlanan genelge doğrultusunda sahte işyerlerinde çalıştığı belirlenen kişilerin emekli maaşlarının iptaline başlandığını vurguladı. Usulsüz işlemlerin büyük çoğunluğunun, "emeklilik danışmanı" kisvesiyle hareket eden yasa dışı firmalar tarafından organize edildiği bildirildi.

SGK ayrıca, bu işlemlerde adları geçen çeşitli danışmanlık ve avukatlık firmalarının da incelendiğini ve bazı şirketlerin işçi çalıştırmadığı hâlde prim ödemesi yaptığını belirledi.



📌 Emeklilik İptal Edilen Ne Yapmalı?

SGK tarafından işlemi iptal edilen vatandaşlar öncelikle itiraz dilekçesi vermeli. Kurumdan gelen cevaba göre bir çözüm yolu bulunamıyorsa, bir SGK hukuku konusunda uzman avukat aracılığıyla hukuki süreç başlatılabilir. Ancak yapılan işlemin sahte olduğu belgelerle sabitlenirse, emekli maaşı iptal edilir ve alınan ödemeler geri alınır.



🧾 SGK, Denetimlerini Sürdürüyor

SGK, sigorta sisteminin güvenilirliğini korumak adına denetimlerini artırarak sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlara yalnızca resmi yollarla ve gerçek hizmetler üzerinden sigorta yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Haksız yere bağlanan her maaş, hem sistemi zedeliyor hem de vatandaşın ileride yasal yaptırımlarla karşılaşmasına neden oluyor.