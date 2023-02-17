Resmen çılgınlık yaptı! O market akıl almaz indirimlerle müşteri izdihamı yaşıyor!

2022 senesi süresince Avansas yaptığı 1 TL kampanyasıyla büyük beğeni toplayarak kendisini tanıtmıştı. Vatandaşlara kendini tanıtan Avansas, 2023 senesinde de kendinden söz ettirecek gibi gözüküyor. İnternet sitesinden duyurduğu indirim haberiyle market izdihama uğruyor. İşte Avansas market indirimleri...



250 TL alışverişe yalnızca 1 TL!



Avansas yaptığı kampanyalarla yine müşteri akınına uğruyor. Yaptığı kampanyayla evin olmazsa olmaz tüm ihtiyaçları 1 TL’ye indi! Bu tüm kampanyaları solda sıfır bırakacak türden bir indirim oldu. Birçok ürün 250 TL alışverişe yalnızca 1 TL oldu. İşte 1 TL olan ürünler!



Avansas 1 TL kampanyası başvurusu



Avansas’ın 1TL kampanyasına başvurmak için promosyon kodlarının kullanılması gerekiyor. Uygulamasından giriş yaparak ürünleri sepete ekleyin ve kodları girin tüm bu ürünler yalnızca 1 TL’ye eve zaten almanız gereken malzemeler ile beraber sizin olsun ve karlı çıkın. İşte kodlar...

1.5 litrelik Pınar marka suyun 6’lı paketi 250 TL alışverişte yalnızca 1 TL. (kod: 1TLPINARSU)

1500 ml Fairy bulaşık deterjanı 1 TL! (kod: 1TLFAIRY)

Avansas 5 kiloluk çamaşır suyu 1 TL! (kod: 1TLLAVSCAMASIRSUYU)

Avansas marka sıvı el sabunu 5 kilogram fiyatı 1 TL! (kod: 1TLLAVSSABUN)

8’li havlu peçete Selpak markalı fiyatı 1 TL! (kod: 1TLSELPAKPRO)