Resmen açıklandı. 1 Eylül'de o kişilere maaş zammı geliyor

Son dakika haberi… Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından 1 Eylül'den itibaren geçerli yeni zam duyuruldu. Türkiye'de ekonomik anlamda zorlanan milyonlarca vatandaş ilave zam Beklerken Müjdeli Haber son dakika geldi. O kişilerin maaşları 1 Eylül'de yeniden değişiyor. Zamlı Maaşlar hesaplara geçecek.

Türkiye son yıllarda yüksek enflasyonla mücadele ederken vatandaşlar ise alım gücünün düşmesiyle birlikte geçinemiyor. Asgari ücret 2024 yılının başında 17.002 TL olarak belirlenmiş Temmuz ayında ise ara zam yapılmamıştı. Ciddi bir geçim güçlüğü yaşayan vatandaşlar ilave zam Beklerken yeni bir son dakika haberi geldi. O kişilerin maaşları 1 Eylül'den itibaren zamla ödenecek.

1 EYLÜL’DE YENİ ZAM GELİYOR

Milyonlarca Asgari ücretli çalışan Temmuz ayında maaş zammı beklemiş ancak istediğini alamamıştı. Çalışanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşarken gözünü Ocak 2025 zamlarına çevirdi. Hükümet beklenen zam kararlarını bir türlü almazken bazı şirketler ise çalışanlarına ilave zamlar yapmaya başladı.

Son dakika haberine göre Emlak Katılım Bankası, Temmuz ayında yaptığı ilave zamma ek olarak Eylül başında yeni bir zam daha uygulayacak. Emlak katılım Bankası'nın çalışanlarına vereceği zam oranı %17 oldu. 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak zam çalışanların maaşlarına hemen yansıyacak.