Renault'tan hodri meydan; Ayda 19.000 TL taksitle Megane Sedan

2025 Ocak ayı kampanyaları incelendiğinde, Renault Megane Sedan için cazip ödeme seçenekleri sunulduğu görülüyor. Renault, yeni kampanyasında, aylık 19.861 TL taksit imkanıyla Megane Sedan satışını duyurdu. Ancak, belirtilen ödeme planı, otomobilin fiyatının yalnızca bir kısmını kapsıyor.

Renault Megane Sedan 2025 Kampanyası ve Detayları

Renault, Ocak 2025’te gerçekleştirdiği kampanyayla, özellikle Clio, Taliant, Captur ve Megane Sedan modellerine yönelik avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Renault’un Megane Sedan için başlattığı kampanyada, Renault Finans aracılığıyla kredi kullanarak, bireysel müşterilere yönelik farklı ödeme planları oluşturulmuş. Kampanya dahilinde, 200.000 TL kredi, 12 ay vadeyle, %1,99 faiz oranı ile sunuluyor. Aylık ödeme ise 19.861 TL olarak belirlenmiş.

Kampanyanın sadece krediyle ilgili kısmını içerdiğini ve peşinat ödeme zorunluluğu bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu finansman şartları, Renault Finans'ın belirlediği koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca, kampanyaya katılım için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ürününün de satın alınması gerektiği ifade ediliyor. Sigorta alınmaması durumunda ise, faiz oranlarında değişiklik olabileceği vurgulanıyor.

Megane Sedan İçin Geçerli Finansman Şartları

Kredi Tutarı: 200.000 TL

Vade Süresi: 12 ay

Faiz Oranı: %1,99

Aylık Ödeme: 19.861 TL

Peşinat: Ayrı olarak ödenmesi gerekiyor.

Renault’un sunmuş olduğu bu kampanya, belirli bir süreyle ve sınırlı stokla geçerli olup, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Renault yetkili satıcıları tarafından uygulanmaktadır. Kampanya süresi ve kapsamı üzerinde değişiklik yapılma hakkı saklı tutuluyor.

Renault Megane Sedan Fiyatları

Renault Megane Sedan modeli için mevcut fiyat listesi de, otomobilseverlerin merak ettiği bir diğer konu. 2025 model yılına ait Megane Sedan fiyatları şu şekilde güncellenmiştir:

2025 Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.599.900 TL

2025 Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.742.900 TL

2025 Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.681.900 TL

2025 Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.824.900 TL

Kaynak: Gazeteoku.com