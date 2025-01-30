GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Renault'tan hodri meydan; Ayda 19.000 TL taksitle Megane Sedan

Renault, Türkiye’deki otomobil severlerin ilgisini çeken Megane Sedan modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Renault'tan hodri meydan; Ayda 19.000 TL taksitle Megane Sedan

2025 Ocak ayı kampanyaları incelendiğinde, Renault Megane Sedan için cazip ödeme seçenekleri sunulduğu görülüyor. Renault, yeni kampanyasında, aylık 19.861 TL taksit imkanıyla Megane Sedan satışını duyurdu. Ancak, belirtilen ödeme planı, otomobilin fiyatının yalnızca bir kısmını kapsıyor.

Renault Megane Sedan 2025 Kampanyası ve Detayları

Renault, Ocak 2025’te gerçekleştirdiği kampanyayla, özellikle Clio, Taliant, Captur ve Megane Sedan modellerine yönelik avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Renault’un Megane Sedan için başlattığı kampanyada, Renault Finans aracılığıyla kredi kullanarak, bireysel müşterilere yönelik farklı ödeme planları oluşturulmuş. Kampanya dahilinde, 200.000 TL kredi, 12 ay vadeyle, %1,99 faiz oranı ile sunuluyor. Aylık ödeme ise 19.861 TL olarak belirlenmiş.

Kampanyanın sadece krediyle ilgili kısmını içerdiğini ve peşinat ödeme zorunluluğu bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu finansman şartları, Renault Finans'ın belirlediği koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca, kampanyaya katılım için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ürününün de satın alınması gerektiği ifade ediliyor. Sigorta alınmaması durumunda ise, faiz oranlarında değişiklik olabileceği vurgulanıyor.

Megane Sedan İçin Geçerli Finansman Şartları

Kredi Tutarı: 200.000 TL

Vade Süresi: 12 ay

Faiz Oranı: %1,99

Aylık Ödeme: 19.861 TL

Peşinat: Ayrı olarak ödenmesi gerekiyor.

Renault’un sunmuş olduğu bu kampanya, belirli bir süreyle ve sınırlı stokla geçerli olup, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Renault yetkili satıcıları tarafından uygulanmaktadır. Kampanya süresi ve kapsamı üzerinde değişiklik yapılma hakkı saklı tutuluyor.

Renault Megane Sedan Fiyatları

Renault Megane Sedan modeli için mevcut fiyat listesi de, otomobilseverlerin merak ettiği bir diğer konu. 2025 model yılına ait Megane Sedan fiyatları şu şekilde güncellenmiştir:

2025 Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.599.900 TL

2025 Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.742.900 TL

2025 Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.681.900 TL

2025 Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.824.900 TL

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı; Her şey ücretsiz Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı; Her şey ücretsiz
Ziraat Bankası 28.000 TL taksitle 5 milyon TL kredi veriyor Ziraat Bankası 28.000 TL taksitle 5 milyon TL kredi veriyor
SGK girişiniz 1992, 1995, 2001, 2005 mi? İşte emekli olacağınız tarih SGK girişiniz 1992, 1995, 2001, 2005 mi? İşte emekli olacağınız tarih
EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor
Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı
Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor! Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!
SON HABERLER
Rekortmen dizinin fişi çekildi! Final yapıyor! Rekortmen dizinin fişi çekildi! Final yapıyor!
A101'den yüzde 21 indirim müjdesi; Yoğurt, peynir, süt, yumurta A101'den yüzde 21 indirim müjdesi; Yoğurt, peynir, süt, yumurta
Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor! Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!
Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı
Kızıl Goncalar'ın Naim'i şaşırttı; Boşanma nedeni ortaya çıktı! Kızıl Goncalar'ın Naim'i şaşırttı; Boşanma nedeni ortaya çıktı!
EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor
Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü
Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda? Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda?