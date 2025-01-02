Renault ÖTV'yi sıfırladı! 2025 model Clio 591.667 TL'ye düştü

Renault, popüler Clio modeli için sunduğu kampanyalarla dikkat çekiyor. Bu yazıda ÖTV muafiyeti nedir, kimler bu haktan yararlanabilir ve Renault Clio'nun öne çıkan detayları nelerdir, hepsine yanıt bulacaksınız.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), motorlu taşıtlar dahil olmak üzere pek çok ürün \için uygulanan bir vergi türüdür. Ancak belirli şartları taşıyan bireyler, ÖTV ödemeden sıfır kilometre otomobil sahibi olabiliyor. ÖTV muafiyeti, özellikle engelli bireyler için tanınan bir hak olup, bu imkandan yararlanabilmek için %90 ve üzerinde engel oranı aranıyor.

Bu hak, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonunu desteklerken, otomobil alımında ciddi maliyet avantajı sağlıyor.

Renault Clio ÖTV Muafiyetli Kampanya Detayları

Renault, ekonomik ve şık tasarımıyla öne çıkan Clio modeli için cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. 591.667 TL'lik fiyatıyla dikkat çeken Renault Clio Equilibre, ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek bireyler için daha da avantajlı hale geliyor.



Kaynak: Renault Resmi Web Sitesi

Derleme: gazeteoku.com