Renault Aralık'ta sözünü tuttu: Megane sedan faizsiz!

Bu kampanyalar, hem faizsiz taksit imkânı hem de uygun faiz oranlarıyla otomobil almak isteyen vatandaşlar için büyük avantaj sağlıyor. İşte Renault'un Türkiye'deki otomobil alıcıları için sunduğu güncel fırsatlar ve detaylar.

Megane Sedan'da Faizsiz Taksitle

Renault Türkiye, Megane Sedan modelini tercih edenler için cazip bir faizsiz ödeme planı sunuyor. Megane Sedan'ın tüm versiyonları için geçerli olan kampanya, 200.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlıyor ve 12 ay vade ile yüzde 0 faiz oranı uygulanıyor. Bu fırsat, bireysel müşteriler için Renault Finans üzerinden kullanılabiliyor. Ancak, bu kampanya yalnızca Maxxi Koruma sigorta ürünüyle birlikte geçerli. Sigorta ürünü alınmazsa, Renault Finans'ın baz faiz oranı uygulanacağı belirtiliyor. Kampanyada faiz oranı ve maliyetler, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişebiliyor. Ayrıca, kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dâhil olmuyor ve finansman kampanyaları birleştirilemiyor.

Clio Modelinde 1,99 Faiz Oranı İle Kredi İmkanı Var

Renault'un en popüler modellerinden biri olan Clio için de özel bir kampanya düzenleniyor. Clio modelinde, 200.000 TL'ye kadar kredi kullanımı, 1,99 faiz oranı ile sunuluyor. Bu kampanya da Maxxi Koruma sigorta ürünü ile geçerli olup, sigorta satın alınmadığında Renault Finans'ın baz faiz oranı uygulanacak. Clio modelinin kampanyalı fiyatları, özellikle genç kullanıcılar ve ekonomik otomobil almak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Megane Sedan ve Clio’nun Güncel Fiyat Listeleri

Renault Türkiye'nin sunduğu kampanyalar kadar, araçların güncel fiyatları da otomobil alıcıları tarafından merak ediliyor. 4 Aralık 2024 itibarıyla, Megane Sedan ve Clio modellerinin fiyat listeleri şu şekilde:

Renault Megane Sedan Fiyatları (Aralık 2024):

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.546.900 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.700.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.628.900 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.782.000 TL

Renault Clio Fiyatları (Aralık 2024):

Equilibre 1.0 TCe 90 hp: 1.065.000 TL

Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.189.900 TL

Techno Esprit Alpine 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.285.000 TL

Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp: 1.665.000 TL

Renault Finansman Kampanyaları ve Detaylar

Renault Finans’tan kredi kullanarak araç almak isteyenler için, kampanyaların yanı sıra, ödeme planları da esnek. Megane Sedan ve Clio modellerinde faizsiz taksit ve düşük faiz oranları sunulması, kullanıcıların bütçelerine uygun bir şekilde araç sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Renault’un bu özel kampanyaları, hem şehir içi kullanım için ideal olan Clio hem de şık ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken Megane Sedan kullanıcıları için büyük fırsatlar barındırıyor.

Renault'un sunduğu kampanyalar, ayrıca Maxxi Koruma sigorta ürünüyle güvence altına alınabiliyor. Bu ürün, kullanıcıların olası finansal risklere karşı korunmasına yardımcı oluyor. Kampanyalara dair daha fazla bilgi almak ve fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Renault Türkiye ile iletişime geçebilirler.

Kaynak: Renault Türkiye



Derleyen: Gazeteoku.com