Rekor zam! Maaşlar 21 bin 200 TL oldu çalışma süresi 7 saate düştü

O belediyeden çalışanlarına büyük jest. Çalışma süresi kısaltıldı maaşları rekor zam yapıldı. Artık Belediye çalışanları 7 saat çalışacak Maaşlar ise 21.200 TL olacak. Az önce belediye başkanı duyurdu.

Tunceli Belediyesi tarafından daha önce 11.500 TL olarak ödenen işçi maaşlarına zam yapıldı. Belediyede çalışan işçiler Nisan ayından itibaren 21.200 TL maaş almaya başlayacak. Ayrıca işçilerin çalışma süresi de 7 saate düşürüldü.

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MAAŞLARINA REKOR ZAM

Tunceli Belediyesi az önce bir son dakika açıklaması yaparak belediyede çalışan işçilerin maaşlarının 21.200 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Daha önce 11.500 TL olarak ödenen işçi maaşları Nisan ayından itibaren 21.200 TL olarak ödenecek. Belediye çalışanları bu haberde sevinçten havalara uçacak.

ÇALIŞMA SÜRESİ 7 SAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Tunceli Belediyesi'nin çalışanlarına diğer müjdesi ise çalışma saatlerinin kısaltılması oldu. Maaşları 21.200 TL'ye yükseltilen işçiler artık 7 saat çalışacak.