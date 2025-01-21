Ramazan paketleri; Migros, ŞOK Market Ramazan kolisi 2025 fiyatı

ŞOK Marketler de 2025 yılı için hazırladığı Ramazan Kolisi'ni tanıttı. Bu paket, temel gıda maddelerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesini içeriyor.

ŞOK Erzak Paketi İçeriği:

Bizim Vatan Domates Salçası – 830 gr

Deren Filiz Çay – 500 gr

Evin Ayçiçek Yağı – 1 lt

Piyale Un – 1000 gr

Piyale Kakaolu Puding – 150 gr

Piyale Ezogelin Çorba – 80 gr

Piyale Burgu Makarna – 500 gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç – 1000 gr

Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek – 1000 gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur – 1000 gr

Anadolu Mutfağı Tuz – 750 gr

Altınküp Küp Şeker – 1 kg

Lio Salamura Siyah Zeytin (351-410) – 400 gr

Satış Fiyatı:

ŞOK Marketler'in 2025 yılı Ramazan Erzak Paketi, 2000 TL fiyatıyla satışa sunulmuştur.

Migros Ramazan Kolisi Paketi 2025: Bereket Paketi İçeriği ve Fiyatı

Migros da 2025 yılı için "Bereket Paketi" adını verdiği Ramazan Kolisi'ni müşterilerine sunuyor. Bu paket, çeşitli temel gıda ürünlerini içermektedir.

Migros Bereket Paketi İçeriği:

Yayla Pilavlık Pirinç – 1 kg

Tat Pilavlık Bulgur – 1 kg

Abalı Ayçiçek Yağı – 1 lt

Bor Şeker Toz Şeker – 1 kg

Söke Un – 1 kg

Mutlu Burgu Makarna – 500 gr

Mutlu Spaghetti Makarna – 500 gr

Efsina İyotlu Sofra Tuzu – 750 gr

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası – 65 gr (2 adet)

Doğuş Tiryaki Çay – 500 gr

Tat Domates Salçası – 830 gr

Satış Fiyatı:

Migros'un 2025 yılı Bereket Paketi, 2500 TL fiyatıyla satışa sunulmuştur.

AKAKÇE

Diğer Marketlerin Ramazan Kolileri

BİM, A101 ve Carrefour gibi diğer büyük market zincirleri henüz 2025 yılı Ramazan kolisi paketlerini ve fiyatlarını açıklamamıştır. Bu marketlerin de önümüzdeki günlerde kendi paketlerini duyurması beklenmektedir.

Kaynak: Gazeteoku.com