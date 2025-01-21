GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Ramazan paketleri; Migros, ŞOK Market Ramazan kolisi 2025 fiyatı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, marketler çeşitli erzak paketlerini müşterilerine sunmaya başladı.

Ramazan paketleri; Migros, ŞOK Market Ramazan kolisi 2025 fiyatı

ŞOK Marketler de 2025 yılı için hazırladığı Ramazan Kolisi'ni tanıttı. Bu paket, temel gıda maddelerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesini içeriyor.

ŞOK Erzak Paketi İçeriği:

Bizim Vatan Domates Salçası – 830 gr
Deren Filiz Çay – 500 gr
Evin Ayçiçek Yağı – 1 lt
Piyale Un – 1000 gr
Piyale Kakaolu Puding – 150 gr
Piyale Ezogelin Çorba – 80 gr
Piyale Burgu Makarna – 500 gr
Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç – 1000 gr
Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek – 1000 gr
Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur – 1000 gr
Anadolu Mutfağı Tuz – 750 gr
Altınküp Küp Şeker – 1 kg
Lio Salamura Siyah Zeytin (351-410) – 400 gr

Satış Fiyatı:

ŞOK Marketler'in 2025 yılı Ramazan Erzak Paketi, 2000 TL fiyatıyla satışa sunulmuştur.

Migros Ramazan Kolisi Paketi 2025: Bereket Paketi İçeriği ve Fiyatı

Migros da 2025 yılı için "Bereket Paketi" adını verdiği Ramazan Kolisi'ni müşterilerine sunuyor. Bu paket, çeşitli temel gıda ürünlerini içermektedir.

Migros Bereket Paketi İçeriği:

Yayla Pilavlık Pirinç – 1 kg
Tat Pilavlık Bulgur – 1 kg
Abalı Ayçiçek Yağı – 1 lt
Bor Şeker Toz Şeker – 1 kg
Söke Un – 1 kg
Mutlu Burgu Makarna – 500 gr
Mutlu Spaghetti Makarna – 500 gr
Efsina İyotlu Sofra Tuzu – 750 gr
Knorr Kremalı Tavuk Çorbası – 65 gr (2 adet)
Doğuş Tiryaki Çay – 500 gr
Tat Domates Salçası – 830 gr

Satış Fiyatı:

Migros'un 2025 yılı Bereket Paketi, 2500 TL fiyatıyla satışa sunulmuştur.
AKAKÇE

Diğer Marketlerin Ramazan Kolileri

BİM, A101 ve Carrefour gibi diğer büyük market zincirleri henüz 2025 yılı Ramazan kolisi paketlerini ve fiyatlarını açıklamamıştır. Bu marketlerin de önümüzdeki günlerde kendi paketlerini duyurması beklenmektedir.

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti
Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim?
Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
SON HABERLER
Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç
Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü
İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak... İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...