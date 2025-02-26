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Ramazan müjdesi; Nakit 30 bin TL yardım

Şubat ayının son günlerinde, vatandaşlara sağlanacak nakit desteklerle ilgili yeni duyurular gelmeye devam ediyor.

Ramazan müjdesi; Nakit 30 bin TL yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 26 Şubat’a kadar evde bakım maaşını, yaşlı ve engelli aylıklarını, sosyal ve ekonomik destek ödemelerini artırarak yurt genelindeki vatandaşların hesaplarına yatırıyor. Ayrıca, Ramazan ayı öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na kaynak aktarıldığı bildirildi.

Bakanlığın desteklerine dair araştırmalar hız kesmeden devam ederken, belediyeler de nakit destek projeleri hakkında bilgi veriyor. Özellikle 30.000 TL tutarındaki nakit desteği ile ilgili ayrıntılar, yapılan açıklamalarla netleşti.

30.000 TL Nakit Destek Sağlanacak

Mart ayında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dar gelirli hanelere ve dezavantajlı gruplara çeşitli destek ödemeleri yapması bekleniyor. Bakanlık, mart ayı boyunca destek ödemelerini gerçekleştirdikçe resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurular yayınlayacak.

Ramazan müjdesi; Nakit 30 bin TL yardım

Şubat ayının son günlerinde de belediyelerin yeni destek programlarını hayata geçirmeye devam ettiği görülüyor. Arnavutköy Belediyesi, evlilik öncesi eğitim programını tamamlayan çiftlere yönelik olarak 30.000 TL nakit aile desteği sunuyor. Başkan Candaroğlu, "Evlilik Öncesi Eğitim Programımızı başarıyla tamamlayan çiftlerimize sertifikalarını takdim ettiğimiz bu özel günde, yeni yuvalar kuran gençlerimize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Arnavutköy Belediyesi olarak, bu çiftlere 30.000 TL nakit aile desteği, ücretsiz nikah hizmeti ve aile danışmanlık desteği sunarak yanlarında oluyoruz. Huzur ve sevgiyle büyüyen aileler, Arnavutköy’ün geleceğini şekillendiriyor," ifadelerini kullandı.

Şubat ayı sonuna kadar ve mart ayında ailelere yönelik yeni destek projelerinin hayata geçirilmesi beklendiği için vatandaşlar, destek programlarına dair belediyelerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak duyuruları yakından takip edecekler.

Kaynak: gazeteoku.com

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