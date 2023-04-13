GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Ramazan Bayramı harçlığı için son başvurular! E-Devlet'ten hemen yapılıyor

Ramazan Bayramı harçlığı için son başvurular! E-Devlet'ten hemen yapılıyor. İşte Ramazan Bayramı harçlığına dair detaylar ve başvuru...

Ramazan Bayramı harçlığı için son başvurular! E-Devlet'ten hemen yapılıyor

2023’ün ilk günlerinden bu yana oldukça güzel haberler milyonlarca vatandaş için geldi. EYT sonunda yasalaştı ve milyonlarca vatandaş istediğine kavuştu. Öte yandan 5 bin 500 TL olan minimum emekli aylığı da 2 bin TL zam aldı ve 7 bin 500 TL’ye yükseldi. Bunların yanında bayram ikramiyeleri 1.100 TL iken 900 TL daha eklendi ve 2023 bayram ikramiyesi ödemesi 2.000 TL oldu.  


Sosyal yardım ödemesi alan milyonlarca vatandaşın da yararlanabileceği bayram ikramiyelerine dair diğer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya dair bir açıklama yaptı. Bakan Derya Yanık, SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) için 229 milyon TL ek kaynak ayırıldığını ifade etti. Bu ayrılan kaynağın ise 81 il ve ilçedeki yardımlar için kullanılacağını belirtti. Peki, Ramazan Bayramı harçlığı ne kadar? Sosyal yardım desteği Ramazan Bayramı’nda ne kadar yatacak? Ramazan Bayramı harçlığı sorgulama nasıl yapılır? İşte Ramazan Bayramı harçlığı başvurusuna dair detaylar... 


RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI ÖDEMELERİ 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı sosyal yardım desteklerine dair, “81 il ve ilçelerinin faydalanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 229 milyon TL ek kaynak ayırdık.” ifadelerine yer verdi.  


Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerine dair tüm sorgulamalar e-devlet üzerinden yapılmakta. Bayram yardımlarına dair sorgulamalar da e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” ekranı aracılığıyla öğrenilebilmektedir.  


RAMAZAN BAYRAMI DESTEĞİ AÇIKLAMASI 


Twitter üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son olarak şu açıklamaları yapmıştı:  


“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla vakıflarımız aktif olacak. Şimdiden Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”  


RAMAZAN BAYRAMI DESTEĞİ NASIL ALINIR? 


Ramazan Bayramı desteği kapsamında ödenecek 1.000 TL sosyal yardımın e-Devlet adresinden sorgulaması yapılabilmektedir. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” yazısını arama kısmından arattıktan sonra ilgili ödeme kontrol edilebilmektedir. Bunun için e-devlet linki kullanılabilmektedir:  


https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-acik-kapi-basvuru-ve-takibi 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı
Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı
EYT’liye 416.812 TL tazminat çıkıyor! Tazminatı almak için adım adım EYT’liye 416.812 TL tazminat çıkıyor! Tazminatı almak için adım adım
SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit
Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak! Akaryakıt tabelaları sil baştan değişti: 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak! Akaryakıt tabelaları sil baştan değişti: 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
Nisan 3.038 TL karşılıksız ödemeler yattı mı? Ödeme kimlere yatacak? Nisan 3.038 TL karşılıksız ödemeler yattı mı? Ödeme kimlere yatacak?
SON HABERLER
Ramazan Bayramı harçlığı için son başvurular! E-Devlet'ten hemen yapılıyor Ramazan Bayramı harçlığı için son başvurular! E-Devlet'ten hemen yapılıyor
T.C. Kimlik Üstünden Ödemeler 2 Gün Sonra Başlıyor! İkramiyeler Yanında Yatacak T.C. Kimlik Üstünden Ödemeler 2 Gün Sonra Başlıyor! İkramiyeler Yanında Yatacak
O bankadan emeklinin yüzünü güldürecek hamle! Zam geldi, yeni promosyon 15 bin TL oldu O bankadan emeklinin yüzünü güldürecek hamle! Zam geldi, yeni promosyon 15 bin TL oldu
4A, 4B, 4C ve EYT’lilere son dakika müjdesi! İkramiyeler katlandı! 4A, 4B, 4C ve EYT’lilere son dakika müjdesi! İkramiyeler katlandı!
SGK'dan vatandaşa kıyak! 33.000 TL toplu para ödemesi başvurana bayramdan önce verilecek SGK'dan vatandaşa kıyak! 33.000 TL toplu para ödemesi başvurana bayramdan önce verilecek
A101 indirimlerinde yarın son! Zeytinyağı, peynir, tuvalet kağıdı, tüm ihtiyaçlarda dev indirimler A101 indirimlerinde yarın son! Zeytinyağı, peynir, tuvalet kağıdı, tüm ihtiyaçlarda dev indirimler
İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler çabuk! Merkez Bankası kararıyla o limitten fazla çekilmeyecek! İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler çabuk! Merkez Bankası kararıyla o limitten fazla çekilmeyecek!
Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı