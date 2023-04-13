Ramazan Bayramı harçlığı için son başvurular! E-Devlet'ten hemen yapılıyor

2023’ün ilk günlerinden bu yana oldukça güzel haberler milyonlarca vatandaş için geldi. EYT sonunda yasalaştı ve milyonlarca vatandaş istediğine kavuştu. Öte yandan 5 bin 500 TL olan minimum emekli aylığı da 2 bin TL zam aldı ve 7 bin 500 TL’ye yükseldi. Bunların yanında bayram ikramiyeleri 1.100 TL iken 900 TL daha eklendi ve 2023 bayram ikramiyesi ödemesi 2.000 TL oldu.



Sosyal yardım ödemesi alan milyonlarca vatandaşın da yararlanabileceği bayram ikramiyelerine dair diğer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya dair bir açıklama yaptı. Bakan Derya Yanık, SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) için 229 milyon TL ek kaynak ayırıldığını ifade etti. Bu ayrılan kaynağın ise 81 il ve ilçedeki yardımlar için kullanılacağını belirtti. Peki, Ramazan Bayramı harçlığı ne kadar? Sosyal yardım desteği Ramazan Bayramı’nda ne kadar yatacak? Ramazan Bayramı harçlığı sorgulama nasıl yapılır? İşte Ramazan Bayramı harçlığı başvurusuna dair detaylar...



RAMAZAN BAYRAMI HARÇLIĞI ÖDEMELERİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı sosyal yardım desteklerine dair, “81 il ve ilçelerinin faydalanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 229 milyon TL ek kaynak ayırdık.” ifadelerine yer verdi.



Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerine dair tüm sorgulamalar e-devlet üzerinden yapılmakta. Bayram yardımlarına dair sorgulamalar da e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” ekranı aracılığıyla öğrenilebilmektedir.



RAMAZAN BAYRAMI DESTEĞİ AÇIKLAMASI



Twitter üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son olarak şu açıklamaları yapmıştı:



“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla vakıflarımız aktif olacak. Şimdiden Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”



RAMAZAN BAYRAMI DESTEĞİ NASIL ALINIR?



Ramazan Bayramı desteği kapsamında ödenecek 1.000 TL sosyal yardımın e-Devlet adresinden sorgulaması yapılabilmektedir. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” yazısını arama kısmından arattıktan sonra ilgili ödeme kontrol edilebilmektedir. Bunun için e-devlet linki kullanılabilmektedir:



https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-acik-kapi-basvuru-ve-takibi