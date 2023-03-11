Ramazan Bayramı gelmeden ŞOK getirdi! Yeni katalogla Ramazan Bayramı’nı büyük jestlerle getirdi!

Türkiye’de en çok tercih edilen zincir marketlerden birisi olan ŞOK Market, müşterilerine özel avantajlarla her hafta yeni fırsatlar sunuyor. Daha Ramazan gelmeden büyük indirimleri ŞOK getirdi! İşte Ramazan ayına özel ŞOK indirimli aktüel kataloğu detayları...



Şok Market, büyük bir indirim yaparak Ramazan ayına özel fırsatları şimdiden vatandaşlara sunmaya başladı. Her hafta yeni bir katalog fırsatıyla tüketicilere indirimli ürünler sunan ŞOK’ta Coca Cola, Coca Cola Zero Sugar kutu 6’lı seçeneği yalnızca 49 TL. 500 gram İçim marka tam yağlı süzme peynir sadece 47 TL. Pınar marka litrelik yüzde 1 yağlı süt 4’lü halinde 70 TL. ŞOK’un büyük indirimlerinde Lipton Altınharman poşet çayın 320 gram fiyatı ise sadece 47 TL. Kakaolu fındık kreması Patiswiss Kase olarak 650 gram fiyatında yalnızca 45 TL.



ŞOK Ramazan indirimlerini başlattı



Şok Marketler Ramazan indirimlerini şimdiden başlatarak vatandaşların dolaplarını boş bırakmıyor. İndirimli ürünlerin içinde 2 kilogram sıvı yağ 19,95 TL’ye düşerken, 10 kilogram topraklı ayçiçek yağı yalnızca 79,90 TL’ye düşüyor. Dr. Oetker Ristorante Pizza Çeşitleri 13,90 TL iken 400 gram Şenpiliç köftenin fiyatı sie yalnızca 7,95 TL. Böreklik yufkanın 500 gram fiyatı 4,45 TL iken Tat Tavuk Göğs, 16,90 TL. Molfix Bebek Şampuanı 900 ml 12,95 TL, 1.5 litrelik Cam ve Yüzey temizleyicinin fiyatı 16,95 TL.



ŞOK Mart ayı katalog fırsatları



ŞOK Market, indirimleri büyük bir şok yaratırken kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Fakat kampanyalı ürünlerin adetleri sınırlı. Kaçırmadan dolaplarınızı doldurmaya gidin. İşte ŞOK Mart ayı indirimleri...



Arzum marka lusso el blender setinin fiyatı 599,90 TL

Alpina marka midi fırının fiyatı sadece 599,90 TL

YUI 5’i 1 arada çalışan otomatik rende makinesinin fiyatı yalnızca 899,90 TL

Queen marka çelik kettle ise 179,90 TL

Awox’un teaplus çay makinesinin fiyatı 289,90 TL

Delta marka çelik tencere ve derin çelik tencere fiyatı 299,95 TL

6 parça Delta marka güveç seti yalnızca 499,95 TL



Bunların yanı sıra mutfak ihtiyaçlarının hepsinde dev indirimler sunan ŞOK bardak çeşitlerinden, ocak üstü tosta, katlanır masadan batarya ucuna her ihtiyacınızı uygun fiyatlarla evinize sokuyor.