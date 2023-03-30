Ramazan ayında ayrı, bayramda ayrı! Tüm vatandaşlara dağıtılıyor, başvuran alıyor!

İhtiyacı olan vatandaşlar için belediyeler hemen destek çalışmalarına tekrar girişti. Ramazan kolisinden sonra sırada Ramazan Bayramı kolileri var. Şartları belirlendi ve başvuran vatandaşlardan birçoğu yararlanabiliyor. Bayramda maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin güler yüzleri solmasın diye belediyeler ihtiyaç sahibi olan haneler için Ramazan Bayramı kolisi desteği sağlanacağını açıkladı. Peki, Ramazan Bayramı kolisi kimlere veriliyor? Ramazan Bayramı kolisi başvurusu nasıl yapılır? Ramazan Bayramı kolisi alma şartları nelerdir? İşte Ramazan Bayramı kolisine dair detaylar...



Belediyeler Ramazan Bayramı kolisi dağıtacak



Özellikle de maddi anlamda zorluklar yaşayan aileler için yapılacak olan Ramazan Bayramı kolisi desteği ile bayramın ekonomik anlamda güçlük yaşayan hanelerde keyifli geçmesi amaçlanıyor. Bayram kolilerinde özellikle ihtiyaçlar göz önüne alınarak hijyen anlamında da destek sağlanacak. Zorlu günlerden sonra bayramda ailelerin keyifli olması için Ramazan Bayramı kolisi desteklerini belediyeler hanelere sağlayacak. İçindeki temel gıdalar hijyen standartlarına uygun biçimde hazırlanarak teslim edilecek.



Belediye destek başvurusu



Belediyeler sık sık vatandaşlara yardım çalışmaları yürütmektedir. En çok da maddi anlamda güçlükler yaşayan aileler için her sene yardım kolileri zaten dağıtılır. Buna ek olarak bayramlarda da ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanır. Şehit ve gazi yakınları özellikle bayram kolisi dağıtılacak ailelerin başında gelmektedir. Tam kapasite şekilde bayram kolisi dağıtmak için çalışacak olan belediyeler hanelerde mutluluk yaşansın istemektedir.



Başvurular için ise gerekli belgeleri temin ederek ikametgahınızın bağlı olduğu belediyeye gitmeniz gerekmektedir. Buna ek olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüklerine ve de mahallenin muhtarlığına müracaat edebilmektesiniz.