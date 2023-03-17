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Ramazan ayı denmeden kazık fiyatlar şimdiden geldi! Ramazanın vazgeçilmezi her gün sofralarda olamayabilir!

Ramazan ayı denmeden kazık fiyatlar şimdiden geldi! Ramazanın vazgeçilmezi her gün sofralarda olamayabilir! İşte Ramazan’ın en sevileninde 2023 fiyatı...

Ramazan ayı denmeden kazık fiyatlar şimdiden geldi! Ramazanın vazgeçilmezi her gün sofralarda olamayabilir!

Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar da birçok ihtiyacını şimdiden hazırlamaya koyuldu. Bazı marketlerde Ramazan dolayısıyla indirimler gerçekleştirilirken vatandaşlarda bundan istifa etti. Ramazan ayı ülkemizin sofralarında bolluk bereket içinde geçerken ve sevdiklerimizi ağırladığımız bir ay olurken son enflasyon artışları buna izin vermeyecek gibi gözüküyor. Peki, hangi ürün bu Ramazan ayında el yakacak? İşte detaylar... 


Ramazan ayında vatandaşların sofralarının olmazsa olmazı ve Ramazan boyunca vatandaşların her gün aldığı o ürün fiyatı merak ediliyor. Ramazan pidesi fiyatlarına dair merak artarken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı açıklama yaptı. Peki, 2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ramazan pidesi ve ekmek fiyatı arasında ne kadar fark var? İşte Ramazan pidesi fiyatlarının detayları...


2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 


Yaklaşan Ramazan ile birlikte vatandaşlar sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatını merak ediyor. Konuya dair açıklama ise Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’dan geldi. Fiyatlara dair açıklama yapan Balcı, tahminlerini söyledi. 


Pide fiyatlarında her şeyde olduğu gibi artış beklediğini belirterek geçen sene göre çok pahalı olacağını vurguladı. Türkiye’nin farklı illerine göre de farklılık gösterebileceğini belirtti. Diğer yandan pide fiyatlarına yüzde 55 zammın geleceğini belirtirken 10 TL’den aşağı hiçbir yerde satılacağını düşünmediğini vurguladı. 


Henüz pide fiyatlarına dair net bir bilgi gelmese de geçen yıla göre çok pahalı bir Ramazan pidesi ile karşılaşılacağı ön görülüyor. 

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