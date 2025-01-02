Rakam duyuruldu; Altın 2025 yılında bu rakamı görecek

Son iki yılda yaşanan hızlı fiyat artışlarının ardından, 2025 yılında altın piyasasının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Düzceli kuyumcu Barbaros Koçak, altın fiyatları hakkındaki öngörülerini ve piyasa değerlendirmelerini paylaştı. İşte 2025 yılı için öne çıkan beklentiler...

Uzman Görüşü: Altın Hâlâ Güvenli Liman

Kuyumcu Barbaros Koçak, altının hem kısa hem de uzun vadeli yatırımlar için önemli bir aracı olmaya devam ettiğini vurguladı. "Altın, uzun vadede yatırımcısını asla üzmemiştir. 2025 yılında da bu gelenek devam edecek gibi görünüyor," dedi. Özellikle düğün sezonlarında artan altın taleplerine dikkat çeken Koçak, bu dönemlerin sektörü canlı tuttuğunu belirtti.

2025 Yılında Fiyatlarda Durağan Seyir Beklentisi

Barbaros Koçak, son iki yıldaki sert fiyat artışların 2025 yılında aynı şekilde devam etmeyebileceğine işaret etti. "2025 yılında daha durağan bir piyasa görebiliriz. Ancak bu, uzun vadeli yatırımcılar için olumsuz bir tablo oluşturmaz," diye ekledi. Koçak, piyasa dinamiklerinin belirsizlik içerdiğini ancak genel olarak altının istikrarlı bir yatırım aracı olarak öne çıktığını vurguladı.

Not: Bu Haber Yatırım Tavsiyesi Değildir

Kaynak: Gazeteoku, [Altın ve Yatırım Uzmanı Barbaros Koçak’ın Görüşleri]