Rakam 632.400 TL'ye düştü! Fiat Egea bu aya mahsus ÖTV şartsız satılmaya başlandı- Fiat tarafından yapılan açıklamada, ÖTV ve MTV muafiyeti uygulanacak olan fiyatlar belirlenirken, şu ifadeler kullanıldı: "Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına, gerekli resmi şartların sağlanması durumunda engelli bireyler için sunulan ÖTV ve MTV indirimi yansıtılmış olup, trafik sigortası bedeli, özel sürüş aparatları ve bu aparatların montajından doğabilecek ilave masraflar dahil edilmemiştir."

Fiat Egea ÖTV Muafiyetli Sıfır Araç Fiyatları – Ağustos 2024

Ağustos ayına özel olarak açıklanan ve ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek olan Fiat Egea modelleri için güncel fiyat listesi şu şekildedir:

Fiat Egea EASY 1.4 Fire 95 HP Donanım Paketi: 534.900 TL

Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet 95 HP Donanım Paketi: 632.400 TL

Fiat Egea EASY 1.6 M.Jet 130 HP DCT Donanım Paketi: 721.600 TL

Fiat Egea EASY 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Donanım Paketi: 794.900 TL

Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP Donanım Paketi: 565.500 TL

Fiat Egea URBAN 1.3 M.Jet 95 HP Donanım Paketi: 663.000 TL

Fiat Egea URBAN 1.6 M.Jet 130 HP Donanım Paketi: 694.900 TL

Fiat Egea URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT Donanım Paketi: 752.200 TL

Kampanya Ayrıntıları

Fiat Egea'nın farklı donanım paketlerinde sunulan bu avantajlı fiyatlar, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ağustos ayı için belirlenen en düşük fiyat 534 bin 900 TL iken, en yüksek fiyat ise 794 bin 900 TL olarak açıklandı. Özellikle engelli bireylerin yararlanabileceği ÖTV muafiyetiyle sunulan bu fiyatlar, sıfır araç alımında büyük bir fırsat sunuyor.

Fiat Egea'nın sunduğu bu avantajlardan yararlanmak ve detaylı bilgi almak için yetkili Fiat bayilerine başvurabilir, kampanya süresi boyunca bütçenize uygun model seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Kaynak: Fiat

Derleme: Gazeteoku.com