QNB, TEB, Garanti BBVA, ING ve Yapı Kredi’den alan 65 yaş üstü vatandaşlara müjde

Öne çıkan bankalar arasında QNB, TEB, Garanti BBVA, ING ve Yapı Kredi yer alıyor. Üstelik promosyon miktarları, 25 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

QNB Finansbank: 16.200 TL’ye Kadar Emeklilik Ödülü

QNB Finansbank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca banka kartı ya da kredi kartı kullanan emeklilere yıllık 1.200 TL ek avantaj da sağlanıyor. Böylece toplamda 16.200 TL’ye kadar ödül verilebiliyor.

Ek Avantajlar:

Emekli kredi kartına özel indirimler

Müşteri temsilcisi önceliği

TEB: 21.000 TL’ye Varan Promosyon Paketi

TEB, rekabeti üst seviyeye taşıyan bankalardan biri. Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar ana promosyon verilirken, buna ek olarak 9.000 TL’ye kadar ek ödeme sağlanıyor. Toplamda 21.000 TL’ye kadar nakit destek sunuluyor.

Öne Çıkan Detay:

Avantajlı sigorta paketleri ile destekleyici hizmetler

Yapı Kredi: Nakit Avantaj 20.000 TL’ye Ulaştı

Yapı Kredi, tüm emeklilere yönelik 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon kampanyası yürütüyor. Başvuru işlemleri ise şubeye gitmeden mobil ve internet bankacılığı üzerinden tamamlanabiliyor.

Ek Hizmetler:

Ücretsiz EFT/havale

ATM ve çağrı merkezi önceliği

ING: Koşulsuz 15.000 TL, Toplamda 25.000 TL’ye Kadar Ödeme

ING Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu kampanyada çıtayı en yukarıya taşıdı. Koşulsuz 15.000 TL promosyon ödemesinin yanı sıra, ilave nakit ödüllerle birlikte toplam promosyon miktarı 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Dikkat Çeken Nokta:

Herhangi bir ek ürün alma zorunluluğu bulunmayan “koşulsuz” promosyon fırsatı