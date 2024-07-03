QNB Finansbank Şubelerine Gidenler TAM 7 Dakika İçinde 70.000 TL Ödeme Alacak! Banka Yeni Kredi Kampanyasını Duyurdu!

QNB Finansbank şubelerine uğrayanlar, sadece 7 dakika içinde 70.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank'ın sunduğu bu avantajlı kredi kampanyasından yararlanmak oldukça kolay. Başvuru için tek yapmanız gereken TC kimlik numaranızı 5030 numarasına kısa bir SMS göndermek. Bu adımla birlikte, başvurunuz hızla değerlendirilecek ve size en uygun ödeme planıyla kredi kullanma fırsatı sunulacak.

Kredi Şartları Nelerdir?

QNB Finansbank'ın 70.000 TL kredi kampanyası için belirlenen şartlar oldukça esnek ve kullanıcı dostu nitelikte tasarlanmıştır. Kampanyadan faydalanabilmek için genellikle düzenli bir gelir belgesi veya kredi notu gibi klasik bankacılık standartlarına uygun bir durumda olmanız yeterlidir. Banka, başvurunuzu aldıktan sonra kısa sürede size geri dönüş yaparak gerekli bilgileri sağlayacaktır.