QNB Finansbank SMS ile 40.500 TL Ödeyecek 

QNB Finansbank üzerinden uygun faizlerle nakit kredi başladı. 40.500 TL ödeme alacak olan kişilere banka şartlara uygun olması durumunda 40.500 TL ödeme vereceğini duyurdu. Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan bireysel müşteriler için gerçekleştirilen bu yeni kampanyada mesaj atarak hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz ve hemen aynı gün içinde banka hesabınıza bu parayı yatırabilirsiniz. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız banka tarafından istenen şartların başında geliyor.

BAŞVURU

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak bireysel kredi kullanacak olan vatandaşların kredi puanı 1.400 ve üzerinde olması istenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşının üzerinde olan düzenli bir geliri olan bir vatandaşın kredi başvurusu yapması için herhangi bir sıkıntı yoktur.

SMS KREDİ

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz. 11 haneli tc kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 50 30 numarasına göndererek Finansbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Acil para ihtiyacı olan tüm bireysel müşteriler için hızlı bir şekilde yapılacak olan bu değerlendirme sonrasında kredi işlemleriniz 5 dakika içerisinde hemen sizlere sonuç olarak gelir ve onaylanan tutar da banka hesabınıza yatırılarak kullanılmaktadır.