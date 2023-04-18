PTT'den TCKN'ya göre 2500 TL bayram yardımı! Yarın son gün

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların elinden tutmaya sosyal yardım ve destek ödemeleri sunmaya devam ediyor. Yaklaşan bayram öncesi de maddi destekler sürerken vatandaşlar hangi desteklerin kendilerine verileceğini araştırıyor. Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara Bayram harçlığı müjdesi geldi. Peki, bayram öncesi kimler Bayram harçlığı alabilecek. TCKN sonu 0,2,4,6 ve 8 ile bitenler müjde. Devletten 2.500 TL Bayram harçlığı almak için sıralama yayınlandı.

Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli hanelere sağlanan sosyal yardım ve destek ödemeleri hız kesmeden sürüyor. Bakanlık belirli kriterler doğrultusunda Ramazan Bayramı öncesinde de bayram harçlığı ödemesi yapacak. İhtiyaç sahibi olan ve bayram öncesi destek almak isteyen kişiler T.C kimlik numaralarına göre kontrol edebilecek. Ödemeler PTT üzerinden yapılacak. Bayram harçlığı ödemesi 2500 TL olarak belirlendi. Başvuru şartı aranmıyor sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi hanelere ödemeleri doğrudan hesapları üzerinden yatırılıyor. Peki devlet yardımı nasıl alınır? Devletten Bayram harçlığı almak için başvuru şartı var mı?

T.C KİMLİK NO SONUNA GÖRE ÖDENECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal yardım alan vatandaşlar bayram öncesi ödemeleri yakından takip ediyor. Devlet dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan hanelere sosyal yardım ödemelerini nisan ayında bayram öncesi yapacak. Yani normal şartlarda ay sonuna denk gelen ödemeler de bayram öncesi sosyal yardım alan vatandaşların hesaplarına yatacak.

Hala sosyal yardım başvurusu yapmayanlar için de son günler geldi çattı. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az ise Siz de devletten sosyal yardım alabilmek için başvuru yapabilirsiniz. Başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden ya da SYDV'ler aracılığı ile gerçekleştirmek mümkün. Başvuru esnasında sizden istenen başvuru formunu doğru bilgilerle ve eksiksiz şekilde doldurmanız da gerekmektedir.

BAYRAM ÖNCESİ ÖDEMELER HESAPLARA GEÇİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından müjdeli haberi sosyal yardım alan vatandaşlara duyurdu. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi sosyal yardım ödemeleri vatandaşın hesaplarına yatıyor. Başvurusunu daha önce tamamlayanlar sosyal yardım ödemelerine hemen alabilecek. Ramazan Bayramı öncesi T.C kimlik NO son hanesine göre ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına geçecek. Evde bakım maaşı, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, aile yardımı, dul ve yetim aylığı gibi ödemelerin tamamı öne çekildi. Bu yardımlardan faydalanan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda rahat bir nefes alma imkanını elde edecek.