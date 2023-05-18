PTT'den seçim öncesi her haneye 2000 TL destek ödemesi veriliyor

Ekonomik sıkıntıların iyiden iyiye büyümesi ile birlikte son dönemlerde devlet yardımı ihtiyacı giderek artıyor. Devlet dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşın elini bırakmıyor. Her geçen gün devlet yardımı imkanlarının kapsamı genişliyor. İhtiyaç sahibi olan kişilere devletten maddi yardım imkanı veriliyor. Yeni yardım duyurusunun müjdesini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ramazan Bayramı öncesi Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere 2000 TL'lik devlet desteği ödenecek. Başvuru şartları da belli oldu.

Devlet, ekonomik kriz yaşayan ailelere yönelik sosyal yardım imkanlarına devam ediyor. Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi artan masrafları karşısında ne yapacağını düşünen ailelere devletten destek müjdesi geldi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi Haneler başvuru yapmaları halinde 2000 TL'lik maddi destek alabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yardımı onayladı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi Haneler başvuru yapmaları halinde devlet desteği ödemesini tek seferde bayramdan önce alacak. Başvuru ve onay süreci ile ilgili tüm detaylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanlara verilecek devlet yardımı ile ilgili şartlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2000 TL BAYRAM YARDIMI HANGİ ŞARTLARLA ALINACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlara bayram öncesi ilaç gibi gelecek bayram yardımı duyurusunu yaptı. Birçok destek sunan Aile Bakanlığı Ramazan Bayramı öncesi başvuru yapanlara tam 2.000 TL'lik maddi yardım imkanı sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayladığı yardım parası için başvurular kolayca yapılacak. Başvuru için ise tek bir şart aranıyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler Bu yardım ödemesine başvuru yapabilecek.

BAYRAM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Aile Bakanlığı tarafından bayram öncesi maddi sorun yaşayan hanelere verilecek olan bayram yardımı için e-devlet başvuru ekranı da açıldı. Bayram yardımı almak isteyenler e-Devlet'e T.C kimlik no ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra bayram yardımı yazarak başvuru formuna ulaşabilir. Burada bulunan başvuru formunu eksiksiz ve tam bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Başvuru onay süreci sadece birkaç saat sürüyor. Dar gelirlilere ihtiyaç sahibi aileler zaten sistemde kayıtlı olduğu için bayram yardımı ödemesi onayı anında veriliyor. Onay alan aileler ise Bayram yardımını PTT aracılığıyla alabiliyor. 2000 TL'lik bayram yardımı ödemesi için T.C kimlik kartınızla birlikte PTT'ye giderek ödemenizi alabilirsiniz. Ramazan Bayramı öncesi yapılacak olan ödemenin düzenli hale getirilmesi de planlanıyor.