PTT'den ödemeler başladı! TCKN sonuna göre en az 2500 TL kış yardımı veriliyor

Devlet, vatandaşın imdadına yetişmeye devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerin başvuru yapmaları karşılığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen nakit yardım imkanlarından faydalanabileceği açıklandı. Sadece e-devletten ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından başvuru yapmak yeterli oluyor. Koşulsuz şartsız en az 2500 TL kış yardımı PTT hesabınıza tanımlanıyor.

Ekonomik krizin vurduğu Türkiye'de özellikle Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler geçinmekte zorlanıyor. Asgari ücretli emekli dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan kişiler artan enerji fiyatları nedeniyle faturalarını ödemekte de güçlük çekerken devlet hızır gibi imdada yetişiyor. En az 2500 TL'den başlayan kış yardımı ihtiyaç sahiplerine PTT üzerinden ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğalgaz yardımı ve elektrik faturası yardımı için duyuru yaptı. Mart nisan mayıs aylarında bu yardımdan faydalanmak mümkün. Yani toplamda 7.500 TL'ye varan kış desteği alabilirsiniz. Başvuru işlemleri başladı kaçırmadan başvuru yapmak için acele edin.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devletten doğal gaz yardımı almak isteyenler için duyuru geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre doğalgaz tüketim desteği almak isteyen vatandaşların başvuru işlemlerini e-Devlet'ten başvuru formunu doldurarak hızlı bir şekilde yapmaları gerekiyor. T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yaptıktan sonra arama butonuna doğalgaz faturası yardımı yazarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Burada bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra onay mesajının gelmesini bekleyebilirsiniz.

Doğalgaz faturası yardımı başvurusu için diğer bir adres ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları. TC kimlik kartınızla birlikte il merkezlerinde bulunan vakıflara giderek müracaat etmeniz mümkün.

3 AYLIK TOPLAM 7500 TL YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Son dönemlerde ilgi gören devlet yardımlarından biri olan doğalgaz faturası yardımı aylık olarak ödeniyor. Doğalgaz faturası yardımının tavan miktarı 2500 TL oluyor. Yani başvuru yapanlar aylık 2500 TL devlet yardımı alabilecekleri gibi mart nisan mayıs ayları için toplamda 7500 TL'ye Varan destek ödemesinden faydalanmak mümkün. Yapmanız gereken tek şey başvuru işlemlerinizi tamamlamak ve ardından onay mesajını beklemek. Onay aldıktan sonra kimlik kartınızla birlikte PTT şubesine giderek ödemenizden yararlanabilirsiniz.

Doğalgaz faturası yardımı miktarı yaşadığınız ile göre ve gelir durumunuza göre farklılık gösteriyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan kişiler hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda bu yardım için başvuru yapabiliyor. Yardım başvurusu yapanlar onay işlemlerini aldıktan sonra en az 900 TL en fazla 2.500 TL doğalgaz yardımı alabiliyor. İstanbul Ankara İzmir gibi Büyük şehirlerde yardım miktarı 2500 TL olarak ödeniyor diğer şehirlerde ise 900 TL'den başlıyor.