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PTT’den maaş alanlara son dakika duyurusu! O da katıldı 4000 TL maaş promosyonu verecek

PTT’den emekli maaşı alanlar için son dakika müjdesi. Promosyon ödemesine artık PTT’de katıldı. 4000 TL karşılıksız nakit ödeme verilecek.

PTT’den maaş alanlara son dakika duyurusu! O da katıldı 4000 TL maaş promosyonu verecek

PTT ve Aktif Bank işbirliği ile emekliye müjdeli haber geldi. Emeklilerin uzun süreden beri beklediği Maaş promosyonu nihayet verilecek. 3 yıl boyunca maaşını PTT'den almayı taahhüt eden emekliler 4000 TL'ye Varan nakit promosyon fırsatından yararlanacak. Ayrıca PTT'den emekliye özel kredi fırsatları da var. PTT Maaş promosyonu ve emekli kredisi ile ilgili detaylar haberimizde…

PTT, uzun süreden beri Aktif Bank ile yaptığı işbirliği sayesinde adeta bir banka şubesi gibi çalışmaya devam ediyor. Emekli maaşı ödemesi de yapan PTT'den maaş promosyonu müjdesi geldi. PTT'den maaş alan emekliler bu haberi uzun süreden beri bekliyordu. Nihayet o duyuru yapıldı ve PTT'de artık emekli promosyonu ödemeye başlıyor. Maaşını PTT şubelerine taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan alma taahhüdü veren emekliler binlerce liralık promosyon fırsatını da yakalayacak. Aktif Bank ile birlikte hareket eden PTT'den ödenecek promosyonun 4000 TL'ye kadar çıkacağı öğrenildi.

PTT'DEN EMEKLİYE 4000 TL MAAŞ PROMOSYONU

Emekliye birçok avantaj sağlayan PTT, Şimdi de Maaş promosyonu fırsatını sunmaya başlıyor. Maaşını PTT şubelerine taşıyan ve 3 yıl boyunca da buradan almayı taahhüt eden emekliler binlerce liraya ulaşan promosyon fırsatını değerlendirecek. SSK BAĞ-KUR ya da emekli sandığı emeklisi olmakta fark etmiyor. yine dul ve yetim aylığı alanlar da maaşlarını PTT şubelerine taşıyarak promosyon alabiliyor. Sadece 3 yıllık taahhüt vermek yeterli ekstra bir başvuru şartı aranmıyor.

PTT'DEN EMEKLİYE ÖZEL KREDİ SEÇENEKLERİ

PTT ve Aktif Bank sadece promosyon konusunda değil özel emekli kredisi kampanyaları ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 80 yaşına kadar olan tüm emekliler maaşlarını PTT'den almaları durumunda düşük faizli ve uzun vadeli Kredi kullanabiliyor. 50 bin TL'ye kadar kredi seçenekleri 36 ay vadeli olarak sunulurken faiz oranı ise 2.10 olarak uygulanıyor.

PTT'den emekli kredisi alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 80 yaşından küçük olmak bankalara borcu bulunmamak gibi şartlar aranıyor. Bu şartları yerine getirenler düşünmeden kimlik kartları ile birlikte başvuru yapabilir.

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