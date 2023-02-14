PTT'den doğalgaz desteği hakkında önemli duyuru! TC kimlik kartı ve faturayla hemen gidin 2500 TL yardım parası verilecek. Devlet, ekonomik anlamda vatandaşların zorlandığı bu süreçte birçok sosyal destek ödemesi ile yardım eli Uzatmaya devam ediyor. Devletin 2022 yılında başlayan en önemli ödemelerinden biri de doğalgaz desteği oluyor. Doğalgaz yardımı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara aylık olarak ödeniyor ve kış boyunca devam ediyor. Bugün de doğalgaz desteği Şubat ayı ödemeleri ile ilgili önemli açıklama geldi. Peki Şubat ayı doğalgaz yardımı ne zaman ödenecek? Doğalgaz yardımı ödemesi başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardıma muhtaç vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri ile destek olmayı sürdürüyor. Özellikle fatura desteği son dönemlerde vatandaşlar için hayati önem taşıyor. Artan enerji fiyatları nedeniyle doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlara başvuru yapmaları durumunda devletten doğalgaz desteği ödemesi veriliyor. Bu ödeme yaşadığınız şehre göre 900 ila 2500 TL arasında değişiyor.

2023 DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR KAÇ TL?

Doğal gaz tüketim desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan en önemli sosyal yardım ödemelerinden biri. Başvuru yapan hak sahiplerine bu yardım Kış ayları boyunca her ay düzenli olarak ödeniyor. Büyük şehirlerde doğalgaz tüketim desteği daha yüksek olarak ödeniyor. Örneğin İstanbul Ankara İzmir gibi illerde hane içinde yaşayan kişi sayısına göre ödenen doğalgaz yardımı 2500 TL'ye kadar yükselebilirken küçük şehirlerde ise 900 TL'den başlıyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz tüketimi desteği almak isteyen vatandaşların başvuru işlemlerini e-Devlet'ten yapmaları gerekiyor. T.C kimlik numaranız ve şifrenizle e-devlet girişi yaptıktan sonra arama butonuna doğalgaz yardımı başvurusu yaparak gerekli başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

DOĞALGAZ TÜKETİMİ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz tüketim desteği başvuru şartları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu yardımı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Yani muhtaçlık sınırı altında yaşayan vatandaşlara bu destek ödemesi sağlanıyor.

2023 ŞUBAT AYI DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı doğalgaz tüketimi desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 15 Şubat tarihinden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin kademeli olarak hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.