PTT’den çalışmayan ev hanımlarına ödenek! Ev hanımlarına maaş bağlanıyor!

PTT üzerinden çalışmayan annelere destek veriliyor. Ev hanımlarına devlet desteğiyle beraber ödeme yapılacak. Devlet desteği ile ev hanımları para almak için basit şekilde başvurularını yapabilecek. Devlet yardımı ile finansal açıdan ev hanımları da artık rahatlayacak. Başvurular kolayca İŞKUR’dan yapılacak. Devlet yardımından başvurunuzun sonuçlanması üzerine hemen faydalanabileceksiniz.



Devletten sigortası olmayan ev hanımlarına parasal destek verilecek. PTT üzerinden alabileceğinizin yardım için başvurular İŞKUR’dan yapılacak.



PTT çalışmayan ev hanımlarına ödeme



PTT çalışmayan anneleri destekliyor. Yapılacak ödeme için ev hanımlarının başvuruları İŞKUR üzerinden yapması gerekiyor. Buna göre ev hanımlarına finansal destek ödemeleri ise PTT üzerinden yapılacak.



PTT ev hanımlarına destek şartları



PTT’den ödeme almak isteyen ev hanımları için bazı şartlar var. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. En az 1 çocuk annesi olan ev hanımlarına PTT destek ödemesi yapılıyor. Ev ya da arsa tapusu sahibi olmamak ve sabit bir gelirinin olmaması gerekiyor. Ayrıca aktif sigortaya sahip olan ev hanımlarına bu destek ödemesi yapılmıyor.