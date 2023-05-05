PTT'den başvuru yapan hanelere 4500 TL nakit yardım! Başvuru için son 3 gün

Devlet destek ödemeleri seçim öncesinde de aralıksız olarak devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere Aile Bakanlığı tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda her ay düzenli sosyal yardım ve destek ödemesi veriliyor. Bu yardım ödemelerinden biri de bu sabah duyuruldu. PTT üzerinden başvuru yapan hanelere 4.500 TL nakdi yardım verilecek. Yardımdan faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihi belli oldu. 3 gün içinde başvuru yapan aileler bu yardım ödemesinden faydalanacak. Aile Bakanlığı sosyal yardım imkanları ve detaylar haberimizde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen destek ödemeleri halen devam etmekte. Devlet sosyal yardım ödemelerine yenisini ekledi. Detaylar haberimizde…

PTT ÖDEME MUSLUKLARINI AÇTI! HANE BAŞINA AYLIK 4500 TL NAKİT DESTEK VERİYOR

PTT tarafından hane başına 4.500 TL ücretsiz nakdi yardım yapılacak. 18 yaşından büyük hane halkı üyeleri başvuru yapabilir. Alım şartları sırasıyla duyurulacaktır.

İhtiyaç sahibi ailelere yapılan nakit ödemelere ilişkin PTT'den yeni ödeme tebligatı geldi. Karşılıksız maddi destek sağlayan PTT, hane başına 4.500 TL nakdi destek fırsatı sunuyor. Şartları sağlayanlar bu ödemeden faydalanabilir. Peki PTT destek ödemesi kimlere verilir ve PTT desteği için ödeme koşulları nelerdir? Son dakika PTT nakit destek ödemeleri haberimizde...

Hane başına TC kimlik numarasına göre PTT tarafından nakdi yardım sağlanmaktadır. PTT kartı olanlar hızlı bir şekilde avantajlardan yararlanırken, olmayanlar da kısa sürede PTT kartı sahibi olabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından PTT üzerinden ödenen Sosyal Yardımlara yeni eklemeler. PTT bu kez 4500 TL nakit desteği sağlayacak. Aile İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Dar Gelirli ve Muhtaç Ailelere Sosyal Yardım Programı kapsamında PTT Yardım ödemeleri başladı. Bakanlık başvuru şartlarını da açıkladı. Uygun kişiler, haneleri mali yardım almak isteyen 18 yaş ve üstü kişilerdir. Hane başına PTT avantajlarının uygunluğu ve detayları haberimizde…

PTT’DEN 4.500 TL’LİK YENİ YARDIM PAKETİ

PTT, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımda bulunuyor. Belirli koşulları karşılayan kişiler için sosyal yardım imkanları için başvuru şartları netleşti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 18 yaşını doldurmuş olanlar, gelir düzeyi düşük olanlar ve gelir kriterlerini taşıyanlar bu ödemeden faydalanabilir. PTT destek ödemeleri için gelir kriteri, hanenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olmasıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinde aranan şartlardan biri de mavi karta sahip olmaktır.

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN HIZLI YAPILIYOR

PTT tarafınca verilecek 4500 TL olan Sosyal Yardımdan yararlanmak için e-Devlet üzerinden başvuru işlemleri hızlandırılabilir. PTT'den gönderilen e-devlet kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptığınız takdirde TC kimlik numaranız ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek kolayca destek başvurusunda bulunabilirsiniz. Yardım başvurunuzun sonucu 10 gün içerisinde SMS ile gönderilecektir. Başvurusu onaylananlar PTT kartı ile PTT ATM'lerinden ödeme alırken, PTT kartı olmayanlar ise T.C. kimlik belgeleri ile şubelerle gidip gişelerden ödemelerini alabilirler.