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PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor

Aile Bakanlığı PTT’den yeni nakit yardım verecek. 1250 TL devlet desteği için 18 yaşından büyük herkes başvuru yapabilecek.

PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 18 yaşından bir kişiler için yeni açıklama geldi. Bakanlık, 1250 TL sosyal yardım ödemeleri için başvuruları kabul etmeye başladı. Ödeme başvurusu yapan ve onay alan kişiler PTT'den nakit destek ödemesini alabilecek. İşte başvuru şartları ve merak edilen her şey…

PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor. Geçim sıkıntısı yaşayan tüm vatandaşların gündeminde Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ödemeleri yer alıyor. Bakanlık, herkesin ihtiyaç durumuna göre farklı ödeme şartları ile nakit destek sağlıyor. Sosyal yardım ödemeleri Arasında son dönemlerde öne çıkanlardan biri de Türkiye Aile Destek paketi yardımları oldu. Bu ödemeler dar gelirli ihtiyaç sahibi kişilere veriliyor Aynı zamanda hane içinde kişi başına düşen gelir kriterini karşılayan asgari ücretli ve emekliler de ödeme alıyor.

BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN OLUYOR

Aile Bakanlığı sosyal yardım başvurusu işlemlerinin tamamı e-Devlet’ten yapılıyor. Elbette fiziki başvuru yapmak isteyenler için de adres Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından da başvuru yapmak mümkün. Başvuru için TC kimlik no ve şifre ile e-Devlet girişi yapmak ardından da burada yer alan “Sosyal Yardım Ödemesi” ön başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması onay almak için son derece önemli.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Aile Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Türkiye Aile Destek paketi yardım başvuruları hala devam ediyor. 12 ay boyunca sürecek olan bu destek paketi ödemelerinden faydalanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor. Bunun yanında Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olmakta aranan şartlar arasında bulunuyor.

Türkiye aile destek yardımı diğer yardım ödemelerinden farklı olarak devlet memuru, emekli, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan kişilere de veriliyor. Buradaki tek Kriter hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birini geçmemesi. Yani sosyal yardımdan faydalanmak için düzenli gelire sahip olmanız önemli değil. Bu kritere uygun olanlar hiç düşünmeden başvuru yaparak Sosyal destek ödemesinden faydalanmaya başlayabilir.

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PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor PTT'den aylık 1250 TL nakit yardım! 18 yaş üstü kişiler e-Devlet'ten başvuru yaparak alabiliyor
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