PTT'den annelere tek şartla 1300 TL nakit yardım! Çocuğu olan takır takır alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocuğu olan annelere müjdeli haber. Tek bir şartla PTT'den 1.300 TL çocuk parası ödenecek nokta bakanlık Az önce duyuru yaptı tüm anneleri babaları ilgilendiriyor. Çalışma şartı aranmıyor anneler sadece tek şartla 1300 TL'ye Varan çocuk yardımı parası alabiliyor. Aile Bakanlığı 1.300 destek ödemesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Sosyal devlet olmanın hakkını vermeye çalışan devlet herkese sosyal yardım imkanı sunuyor. Özellikle Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler her ay düzenli olarak yardım alabiliyor. Ancak devletten yeni anne olanlara da çocuk yardımı parası sağlanıyor. Aile Bakanlığı annelere destek ödemesi ile ilgili yeni bir duyuru yayınladı. Sadece tek bir şartla 1300 TL destek ödemesi annelerin hesaplarını aktarılıyor. Başvuru yapanlar PTT üzerinden ödeme alabiliyor. Annelere 1300 TL çocuk yardımı ile ilgili her şey haberimizde...

ÇOCUĞU OLAN ANNELERE 1300 TL YARDIM

Son dönemlerde sosyal yardım parası fırsatlarını sürekli arttırmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu defa annelere yönelik yeni bir yardım kampanyası başlattı. Anneler ilk çocuk için 300 TL, 2 çocuk için 400 TL 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL olmak üzere toplamda 1300 TL çocuk yardımı alabiliyor. Annelere verilen sosyal yardım parası PTT üzerinden ödeniyor ve bazı şartlara bağlı olarak veriliyor.

ANNELERE DESTEK ÖDEMESİ ŞARTLARI

Aile Bakanlığı annelere 1300 TL destek ödemesi başvuru şartları belli oldu. PTT üzerinden yapılacak olan ödemeler için aranan şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Doğum tarihi 2015 veya daha yeni olmalıdır.

Bebeğin canlı olarak doğması şarttır.

Doğumdan sonra mutlaka sisteme kaydedilmelidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yardımı vermek için çalışma şartı aramıyor. Yani SGK'lı çalışan Ya da çalışmayan tüm anneler Yukarıdaki Şartları yerine getirmeleri durumunda yardım parası alabiliyor.

1300 TL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 1300 TL sosyal yardım ödemesi almak isteyenler başvuru adreslerinde merak ediyor. Sosyal yardım imkanından faydalanmak isteyenler için başvuru işlemlerini yapmadan önce çocuğun nüfus kaydının işlenmiş olduğundan emin olmak gerekiyor. Hemen ardından e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

BU ÖDEME SADECE ANNELERE YAPILIYOR

1300 TL çocuk destek ödemesi sadece anneler için devletin sağladığı bir ödeme olarak biliniyor. Babalar bu destek ödemesinden faydalanamıyor. Annelerin ödemeyi almak için Yukarıdaki şartlara uygun olması gerekiyor.