PTT'den 30.000 TL destek ödemesi! 18 yaş üstü herkese başvuru şartıyla veriliyor

PTT'den Ramazan Bayramı kredisi duyurusu yapıldı. Bankalarla yarışa giren PTT başvuru yapan 18 yaş üstü müşterilerine Ramazan Bayramı kredisi sunuyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar PTT'nin kapısını çalarak düşük faizli ucuz bayram kredisi alabilecek. Peki, PTT nakit ihtiyacı olanlara ne kadar kredi veriyor? PTT Ramazan Bayramı kredisi şartları neler? PTT bayram kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken herkesin aklında nakit para sıkıntısı var. Türkiye'nin ekonomik koşulları ve vatandaşların her geçen gün düşen Alım gücü nedeniyle acil nakit ihtiyacı Günden güne büyüyerek artıyor. Özellikle Ramazan Bayramında misafir ağırlamayı tatile çıkmayı ya da bayram alışverişi yapmayı düşünenler ne yapacağını kara kara düşünüyor. Enflasyon nedeniyle Kemer sıkan vatandaşlar Bayram alışverişlerinde acil nakit ihtiyacını karşılamak için bayram kredisi veren bankaları araştırıyor. Bankaların yanı sıra bayram öncesi vatandaşa PTT'den de kredi duyurusu geldi. PTT düşük faizli bayram kredisi ile vatandaşın derdine derman olacak. Acil nakit ihtiyacınız varsa vakit kaybetmeyin en ucuz bayram kredisi imkanını yakalamak için PTT'nin kapısını çalın.

PTT'DEN 30.000 TL BAYRAM KREDİSİ VERİLECEK

Nakit paraya ihtiyacı olanlar için bayram öncesi duyuru PTT'den geldi. Son dönemlerde Aktif Bank ile işbirliği yapan ve ucuz kredi imkânını vatandaşlarla buluşturan PTT bayram kredisi desteği sağlayacak. Üstelikte oldukça uygun faiz oranı ile ucuz bayram kredisi verilecek. PTT Bayram kredisine 36 ay vadeli olarak sunuyor ve 18 yaş üstü herkes PTT kredi fırsatından yararlanmak için başvuru yapabiliyor. Başvurular PTT şubelerinden ya da Aktif Bank üzerinden kolayca yapılabiliyor. PTT kredisi alabilmek için bazı başvuru şartlarına uygun olmak gerekiyor.

PTT BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bayram öncesi acil nakit ihtiyacı olan nakit para sıkışıklığı bulunan vatandaşlar için PTT'den dev Kredi imkanı geldi. Nakit paraya ihtiyacınız varsa 18 yaş üstüyseniz hemen başvuru yaparak PTT’den kredi imkânını elde edebilirsiniz. 30 bin TL'ye kadar bayram kredisi vereceğini açıklayan PTT, şartları da duyurdu. PTT bayram kredisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18 yaşından büyük olan bankalara gecikmiş Kredi ya da kredi kartı borcu bulunmayan ve kredi notu Kredi kullanmaya uygun olan kişilere sağlanıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

PTT bayram kredisi başvuruları Aktif Bank internet sitesi üzerinden ya da PTT'nin şubelerinden kolayca yapılabiliyor. 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini düşük faizli olarak bayram öncesi sunmaya hazırlanan PTT, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara en uygun faiz oranını sunuyor. PTT kredisi faiz oranı başvuru yapan kişilerin Kredi notuna göre belirleniyor. Eğer kredi notunuz Kredi kullanmaya uygunsa en yakın PTT şubesine giderek 30.000 TL limitli bayram kredisi için başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Bayram öncesi PTT kredisi kullanmak istiyorsanız 3 gün süreniz var çünkü bayrama sadece 3 gün kaldı. Bu süre zarfında başvurularınızı yaparak aynı gün içinde kredi alma şansına sahip olabilirsiniz.