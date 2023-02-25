PTT'den 1300 TL yardım parası! Sadece bu kişilere veriliyor, başvuru ekranı açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı PTT üzerinden sosyal yardım ödemeyi sürdürüyor. TC kimlik no son hanesine göre başvuru yapanlara 1.300 TL yardım parası verilecek. Bakanlık bu sabah başvuru şartlarını duyurdu. Sadece bu şartları taşıyan kişilere yardım verilecek. Hemen başvuru şartlarına bakın geç kalmadan başvurunuzu yapın.

Devlet, birçok vatandaşa sosyal yardım ödemesi ile birlikte destek olmayı sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı özellikle kadınlara birçok alanda sosyal yardım imkanı sağlıyor. Son dönemlerde gündemden düşmeyen çocuk yardımı parası da bunlardan bir tanesi. Çalışan çalışmayan geliri olan olmayan tüm Aileler bu sosyal yardım imkânından faydalanabiliyor. Doğum yardımı olarak da bilinen çocuk parası, toplamda 1300 TL olarak hesaba yatıyor. Ancak anneler çalışıyor ise emzirme yardımı da alabiliyor. Doğum yardımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

PTT'DEN SADECE KADINLARA 1.300 TL SOSYAL YARDIM

Devletin kadınları olan sosyal yardım ödemeleri aralıksız olarak devam ediyor. Çalışan çalışmayan tüm kadınlar doğum yapmaları durumunda yardım parası alabiliyor. Doğum yardımı 2015 yılından bu yana veriliyor. Canlı olarak dünyaya gelen her çocuk için devlet yardımı almak mümkün. Çocuk sayısına göre yardım tutarı değişiklik gösteriyor. Çocuk parası ya da doğum yardımı olarak bilinen bu ödeme, İlk çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL, 3. çocuk ve sonrası için 600 TL olarak ödeniyor. Doğum yardımı parası toplamda 1300 TL olarak hesaplara yatıyor.

KİMLER DOĞUM YARDIMI ALABİLİYOR?

Devletten doğum yardımını alabilmek için dünyaya gelen çocuğun canlı olarak doğması gerekiyor. Bu yardımın başka bir şartı bulunmuyor. Doğum parası ya da çocuk yardımı olarak bilinen yardım ödemesi sadece annelere veriliyor. Babalar bu yardım imkânından faydalanamıyor. Doğum yardımı ödemesi PTT üzerinden yapılıyor. Çocuk dünyaya geldikten ve nüfus kayıt sistemine kayıt yaptırıldıktan sonra anne T.C kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine giderek Doğum yardımı alabiliyor. Herhangi bir ekstra başvuru yapmak gerekmiyor.

ÇALIŞAN ANNELERE EMZİRME YARDIMI DA VERİLİYOR

Diğer yandan bu doğum parası çalışan çalışmayan tüm annelere verilirken çalışan annelere aynı zamanda emzirme ödeneği de veriliyor. Emzirme yardımı devlet tarafından 396 TL olarak hesaplara yatırılıyor. Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan anneler başvuru doğrultusunda bu yardım imkânını da değerlendirebiliyor. Emzirme parası da yine PTT aracılığıyla annelere ödeniyor.