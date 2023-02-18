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PTT'den 1300 TL kira desteği sağlanacak! 3 gün içinde kimlik kartıyla alabilirsiniz

PTT'den başvuru yapan vatandaşlara 3 gün içinde yardım ödemesi var. Miktar belli oldu, açıklama az önce geldi. Geç kalmayın karşılıksız yardım ödemesini Sakın kaçırmayın.

PTT'den 1300 TL kira desteği sağlanacak! 3 gün içinde kimlik kartıyla alabilirsiniz

İhtiyaç sahibi kişilere PTT başvuru karşılığında kira yardımı veriyor. E-devlet'ten başvuru yapanlar PTT'ye T.C kimlik kartları ile birlikte giderek kira yardımını anında alabiliyor. Eğer hesabınız varsa 3 gün içinde Banka hesabınızdan da ödeme alma şansına sahipsiniz. Peki, kimler PTT'den kira yardımı alabiliyor? PTT kira yardımı başvuru şartları neler?

Devlet, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sonra sosyal devlet olduğunu kanıtlıyor. Geliri düşük olan vatandaşlara devletten sağlanan yardım ödemeleri her geçen gün artarak devam ediyor. Üstelik yeni yılın gelmesi ile birlikte devletin sağladığı sosyal yardım ödemeleri de zamlı olarak hesaplara geçiyor. Güncellenen yeni bir sosyal yardım ödemesi de kira yardımı oldu. Başvuru yapanlara devletten kira desteği veriliyor. Başvurular e-Devlet'ten açıldı bile. Hemen başvuru formunu doldurarak PTT'den kira yardımı alma hakkını elde edebilirsiniz.

YENİ SOSYAL YARDIM AÇIKLANDI

Devlet, Sosyal destek ödemelerini Yeni yılda da sürdürüyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi yardıma muhtaç milyonlarca vatandaş her ay düzenli aldığı sosyal yardımlar sayesinde hayatlarını daha kolay bir şekilde idame ettirme imkanı elde ediyor. Son dönemlerde devletin ödediği yardımlarda miktar olarak da artışlar yapıldı. Özellikle 2023 yılının gelmesi ile birlikte birçok sosyal yardım zamlı şekilde vatandaşın hesabına geçmeye başladı. Kira yardımı da bu yıl zamlı olarak ödeniyor. 12 ay boyunca yardıma muhtaç kişiler devletten kira desteği alabiliyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN YAPILIYOR

Devletin ihtiyaç sahibi kişilere sağladığı kira yardımı için başvuru şartları ve tabii ki de başvuru adresleri merak ediliyor. Kira yardımı 2 Ana kategoride vatandaşa sağlanıyor. Kirasını ödemekte güçlük çeken ve evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlar devletten kira desteği alabiliyor. Kirasını ödemekte zorlanan Maddi gücü yerinde olmayan kişilere 1300 TL kira yardımı verilirken evi kentsel dönüşüme girenlere 1500 TL ile 2500 TL arasında destek sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi kişiler kira yardımı almak için e-devlet başta olmak üzere farklı yöntemler kullanarak işlem yapabiliyor. Öncelikle e-devlet üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifrenizle Giriş yaparak kira yardımı başvurusu yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da T.C kimlik kartınızla birlikte kira yardımı almak için başvuru işlemlerinizi yapmak mümkün. Bunun yanında belediyeler kaymakamlıklar ve valilikler aracılığı ile de kira yardımı başvurusu yapabiliyor. Ancak bu destekler e-devlet üzerinden sağlanan kira desteğinden farklı olarak veriliyor.

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