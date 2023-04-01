PTT'den 11 haneli TC kimlik numarasına göre 4337 TL Nisan ayı destek ödemesi yapılacak

Nisan ayı destek ödemeleri Bugün itibarıyla yine gündeme geldi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler bakanlık tarafından sağlanan ve PTT üzerinden yapılan ödemeleri yakından takip ediyor. Nisan ayında 11 haneli T.C kimlik numarasına göre PTT'den 4337 TL yardım parası ödenecek. Başvuru için 10 gün süreniz var. 10 Nisan tarihine kadar başvuru yapanlar 15 Nisan'dan itibaren yardım parasını alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nisan ayı sosyal yardım ve destek ödemesi imkanları dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler tarafından yine yoğun bir şekilde aranıyor. Yardıma muhtaç ve bakıma muhtaç vatandaşları ödenen evde bakım maaşı nisan ayı ödemeleri ile ilgili bakanlıktan bugün yeni açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan Duyuruda başvuruların başladığı belirtildi. 10 gün içinde başvuru yapanlara 15 Nisan'da evde bakım maaşı ödemesi yapılacak. Ödemeler PTT'den 11 haneli T.C kimlik numarasına göre verilecek. Evde bakım maaşı başvuru şartları ve nisan ayı evde bakım maaşı ödeme tarihleri haberimizde…

EVDE BAKIM MAAŞINI NİSAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi kişilere sağladığı evde bakım parası ödemeleri nisan ayı için başlıyor. Bakanlık tarafından bu sabah yapılan açıklamada evde bakım maaşı nisan ayı ödemelerinin 15 Nisan tarihinden itibaren hesaplarda olacağı bildirildi. Nisan ayında Ramazan Bayramı'nın kutlanacak olması nedeniyle Tüm ödemeler 15-20 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Peki, 2023 yılı evde bakım maaşı ne kadar kaç TL? Evde bakım maaşı 2023 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte artmıştı. Evde bakım maaşı parası olarak hesaplara 4.337 TL ödeme yapılıyor. Ödemelerin tamamı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Evde bakım maaşı başvuruları T.C kimlik kartı veya da T.C kimlik no ile birlikte e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Sosyal yardımlaşmaya dayanışma vakıflarına bizzat giderek de evde bakım maaşı başvurusu yapmak mümkün.

Evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınına bakan kişilere sağlanan evde bakım yardımı ödemesi belirli şartlar doğrultusunda veriliyor. Bakıma muhtaç kişinin engelli sağlık raporu ve hane içindeki kişi başına düşen gelir kriterine göre bakanlık inceleme yapıyor ve sonuç bildiriyor.