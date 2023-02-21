PTT'de kuyruk oluştu! TC kimlikle gidene dev yardım ödeniyor, 1250 TL nakit destek size de verilecek

Türkiye’de vatandaşların sosyal yardım ihtiyacı her geçen gün artmaya devam ediyor. Çünkü enflasyon her ay yükseliyor ve alım gücü de düşüyor. Bu durumda vatandaşlar devletten gelecek destek ve yardım ödemelerini önemle takip ediyor. O ödemelerden biri de bugün başladı. PTT’den kimlik kartıyla gidene dev sosyal yardım veriliyor. 1.250 TL yardım ödemesi için PTT önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Peki, kimler PTT’den yardım alabilir? Başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar…

Geçtiğimiz yıl derinleşen ekonomik kriz 2023 yılında da etkisini gösteriyor. Her geçen gün artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü vatandaşın da belini büküyor. Bir yandan kira ve faturalara gelen zamlar bir yandan da temel gıda ürünlerinde yaşanan artış nedeniyle artık devlet yardımlarına olan ihtiyaç daha da artıyor. Devlet de Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı aracılığıyla yardıma ihtiyacı olan vatandaşa başta kira yardımı olmak üzere birçok destek sağlıyor. Kira desteği de en çok takip edilen ve başvuru yapılan yardımlar arasında. Peki, kimler kira yardımı alabilir? Kira desteği şartları neler? İşte merak edilenler…

YENİ KİRA YARDIMI ÖDEMESİ BAŞLADI

Türkiye'de 2 yıldan bu yana etkisini gösteren Enflasyon ne yazık ki vatandaşın alım gücünü düşürmeye devam ediyor. Özellikle kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle birçok kişi kirasını ödemekte güçlük çekerken Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında kiralar 3 katına çıktı. Fahiş fiyatlara ulaşan kira bedellerini ödemekte zorlanan vatandaşlara devletten kira yardımı verilmeye başlandı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler bu süreçte başvuru yaparak kira yardımı alabiliyor. Yeni kira yardımının tutarı 1250 TL olarak belirlendi.

PTT'DEN 1250 TL ÖDEME YAPILACAK

Kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara PTT'den kira yardımı müjdesi geldi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler başvuru yapmaları halinde PTT üzerinden 1250 TL kira desteği alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vereceği destek ödemesi için başvurular ve şartlarda belli oldu.

KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kira yardımı başvurusu e-devlet üzerinden T.C kimlik no ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda vatandaşlar kira desteği için başvuru yapabiliyor. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da kira yardımı başvurusu yapmak mümkün.