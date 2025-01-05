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PTTAVM'de 20 Litre TMO ayçiçek yağı 972,00 TL'ye düştü

TMO Ayçiçek Yağı, mutfaklarda sıklıkla tercih edilen kaliteli bir yağ markası olarak öne çıkıyor.

PTTAVM'de 20 Litre TMO ayçiçek yağı 972,00 TL'ye düştü

Bu ürün, 5 litre x 4 adet’lik pratik pet şişe paketiyle, büyük aileler ya da yoğun tüketim yapanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Üstelik 972,00 TL fiyatı ile ekonomik açıdan da cazip bir fırsat sağlıyor.


Ürün Özellikleri

Birim Hacmi: 5 litre x 4 adet.

Fiyat: 972,00 TL.

Ambalaj: Pratik pet şişe formatında, uzun süreli kullanım için uygun.

Kullanım Alanı: Mutfaklarda yemek yapımı, kızartmalar, salatalar ve diğer birçok yemek için ideal.

Kalite: TMO Ayçiçek Yağı, yüksek kaliteye sahip ve çeşitli yemeklerde lezzetli sonuçlar verir.

TMO Ayçiçek Yağının Avantajları

Uzun Süre Kullanım: Büyük ambalajı sayesinde uzun süreli kullanım sağlar ve sık sık yağ almak zorunda kalmazsınız.

Ekonomik Fiyat: Aile bütçenizi zorlamadan ihtiyacınız olan yağı alabilirsiniz.

Yüksek Kalite: TMO, Türkiye’deki güvenilir yağ markalarından biri olup, mutfakta yüksek performans gösterir.

Pratik Ambalaj: Kolayca dökme ve saklama imkanı sunan pet şişe ambalajı, kullanıcı dostudur.

Ürün Satın Alınabilir Link: Bu TMO Ayçiçek Yağı setini PTTAVM üzerinden satın alabilirsiniz


Derleme: gazeteoku.com

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