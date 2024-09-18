GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

PTT Yarın Emekliye 44.000 TL Ödeyecek 

PTT'den emeklilere yeni nakit kredi kampanyası başladı. PTT'den maaş almanız durumunda 44.000 TL kredi şartsız olarak verilecek...

PTT Yarın Emekliye 44.000 TL Ödeyecek 

PTT'den son dakika açıklama... PTT emekli maaşlarını alanlar için yeni bir nakit kampanyası başlatıyor. Başvuru yapacak olan kişiler uygun faizlerle bu ödemeleri istedikleri zaman alıyor. PTT'den emekli maaşlarını alma şartı ile verilecek bu nakit kampanyasından faydalanacak olan kişiler hemen aynı gün içinde 44.000 TL krediyi 36 ay vadeye kadar alabileceklerdir. 

PTT EMEKLİ KREDİSİ 

PTT'DEN emekli kredisi almak için başvuru yapmadan önce bilmeniz gerekenler var. PTT, kredileri Aktifbank aracılığı ile vermektedir. Kredi almak için Aktifbank kredi politikalarına göre onay alırsınız. PTT sadece bu krediler için aracı bir kurum olarak belirlenmiştir. Başvurular ise PTT'den yapılabildiği gibi SMS ile de hızlı bir şekilde yapılmaktadır. 

KREDİ BAŞVURUSU 

PTT kredi başvurusu için banka şubelerine giderek işlem yapacak olan kişiler, kimlikleri ile birlikte en yakın PTT şubesine giderek buradan Aktifbank aracılığı ile ihtiyaç kredisi almak istediğini söyleyebilir ve 44.000 TL kredi alabileceklerdir. PTT'den ayrıca cep telefonu üzerinden SMS ile vermektedir. SMS ile kredi başvurusu için Aktifbank sistemi üzerinden işlem yapılmaktadır. PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. PTT emekli kredisi başvurusu yapacaksınız ve ne kadar onay aldığınız 5 dakika içinde SMS attığınız telefon numarasına gelecektir. SMS atmak için PTT'ye kayıtlı olan cep telefonunuz üzerinden mesaj atmanız istenmektedir. Aksi durumda kredi onayı alsanız bile kredi kullanamazsınız. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
19-20-21 Eylül Tarihlerinde Emekliler Maaşlarına Ek Olarak, Devlet Destekli 40.000 TL Ödeme Olacak, 3 Banka Birleşti 19-20-21 Eylül Tarihlerinde Emekliler Maaşlarına Ek Olarak, Devlet Destekli 40.000 TL Ödeme Olacak, 3 Banka Birleşti
16 milyon emekli bugün 10.000 TL alacak 16 milyon emekli bugün 10.000 TL alacak
Akbank'tan Müjdeli Haber ve 100.000 TL Ödeme Haberi Akbank'tan Müjdeli Haber ve 100.000 TL Ödeme Haberi
Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde  Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde 
Kamu Bankası Emekliye 100.000 TL Verdi! Kamu Bankası Emekliye 100.000 TL Verdi!
Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü
SON HABERLER
SON DAKİKA! Bankamatik Kartınıza 15000 TL Yatacak SON DAKİKA! Bankamatik Kartınıza 15000 TL Yatacak
1-2-3-4-5 BİN TL Düşük Para İhtiyacı Olanlar Dikkat! Akbank Onay Verecek 1-2-3-4-5 BİN TL Düşük Para İhtiyacı Olanlar Dikkat! Akbank Onay Verecek
TFF'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Oyunculara Men Cezası TFF'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Oyunculara Men Cezası
Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These” Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These”
Mansur Yavaş'tan İddialara Sert Yanıt: "Kirli Siyasete Alet Olmayacağım" Mansur Yavaş'tan İddialara Sert Yanıt: "Kirli Siyasete Alet Olmayacağım"
Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması
Halkbank IBAN'a 6700 TL Halkbank IBAN'a 6700 TL
Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti