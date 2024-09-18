PTT Yarın Emekliye 44.000 TL Ödeyecek 

PTT'den son dakika açıklama... PTT emekli maaşlarını alanlar için yeni bir nakit kampanyası başlatıyor. Başvuru yapacak olan kişiler uygun faizlerle bu ödemeleri istedikleri zaman alıyor. PTT'den emekli maaşlarını alma şartı ile verilecek bu nakit kampanyasından faydalanacak olan kişiler hemen aynı gün içinde 44.000 TL krediyi 36 ay vadeye kadar alabileceklerdir.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT'DEN emekli kredisi almak için başvuru yapmadan önce bilmeniz gerekenler var. PTT, kredileri Aktifbank aracılığı ile vermektedir. Kredi almak için Aktifbank kredi politikalarına göre onay alırsınız. PTT sadece bu krediler için aracı bir kurum olarak belirlenmiştir. Başvurular ise PTT'den yapılabildiği gibi SMS ile de hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

KREDİ BAŞVURUSU

PTT kredi başvurusu için banka şubelerine giderek işlem yapacak olan kişiler, kimlikleri ile birlikte en yakın PTT şubesine giderek buradan Aktifbank aracılığı ile ihtiyaç kredisi almak istediğini söyleyebilir ve 44.000 TL kredi alabileceklerdir. PTT'den ayrıca cep telefonu üzerinden SMS ile vermektedir. SMS ile kredi başvurusu için Aktifbank sistemi üzerinden işlem yapılmaktadır. PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. PTT emekli kredisi başvurusu yapacaksınız ve ne kadar onay aldığınız 5 dakika içinde SMS attığınız telefon numarasına gelecektir. SMS atmak için PTT'ye kayıtlı olan cep telefonunuz üzerinden mesaj atmanız istenmektedir. Aksi durumda kredi onayı alsanız bile kredi kullanamazsınız.