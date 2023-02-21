GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

PTT yardımları gönderilmeye başladı! Hemen başvuran yararlanıyor!

PTT gıda yardımı gönderilmeye başladı! Hemen başvuran yararlanıyor! PTT gıda yardımı nasıl alınır? PTT gıda yardımı kimlere verilir? PTT gıda yardımı başvurusu detayları...

PTT yardımları gönderilmeye başladı! Hemen başvuran yararlanıyor!

PTT gıda yardımı ihtiyacı olan vatandaşların dolaplarını dolduruyor. Önceliğin özellikle ihtiyaç sahiplerine verildiği PTT gıda yardımı için bazı şartlar söz konusu. Bu şartlardan birisi de özellikle maddi durumunun yetersiz olmasıdır. Dar gelirli vatandaşlar için özellikle çok büyük fayda sağlayan bu gıda yardımları aylık olarak gerçekleştirilmektedir. Vatandaşların yaşadığı mevcut ekonomik sorunlara destek olabilmek adına devlet destekli ve PTT aracılığıyla gıda yardımları gerçekleştirilmektedir.  


PTT gıda yardımı nasıl yapılır?  


PTT gıda yardımından yaralanmak isteyen vatandaşlar öncelikle başvuruda bulunmalıdır. Başvurular için e-devlet tercih edilebilir. E-devlet üzerinden ya da sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarının il ve ilçeliklerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruların değerlendirilmesi bir ay içinde yapılır ve onaylanan başvurularda PTT gıda yardımı adrese gönderilir. 


PTT gıda yardımını kimler alabilir? 


PTT gıda yardımından faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle düşük gelirli olması gerekmektedir. Bunun için ölçüt olan şey ise düzenli gelir olmaması, hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretten az olması ve ihtiyaç sahibi olunması gibi durumlar etkilidir. Ailede bakmakla yükümlü olunan birey, engelli olan bireyler varsa, herhangi sosyal güvencesi bulunmuyorsa, düzenli gelir yoksa, 65 yaşından büyük ve geliri olmayan kişiler ise yardımdan faydalanabilmektedir. Ayrıca bir işte çalışmayan ya da işten çıkarılmış kişiler ile hali hazırda ihtiyaç sahibi olarak kayıtlı olan kişiler faydalanabilmektedir.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari ücretliler için az önce açıklandı! Maaşlar değişti 1000 TL ek ödeme ile asgari ücret 9500 TL oldu Asgari ücretliler için az önce açıklandı! Maaşlar değişti 1000 TL ek ödeme ile asgari ücret 9500 TL oldu
13,5 milyon emekliye 8000 TL ödeme! TÜED az önce açıkladı, Şubat ayında ödenecek 13,5 milyon emekliye 8000 TL ödeme! TÜED az önce açıkladı, Şubat ayında ödenecek
Emekli zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyesi netleşti, Nisan’da hesaplara yatacak Emekli zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyesi netleşti, Nisan’da hesaplara yatacak
3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz veriyor! Düşük faizli ihtiyaç kredisi için 28 Şubat son gün 3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz veriyor! Düşük faizli ihtiyaç kredisi için 28 Şubat son gün
Migros'ta o ürünlere yüzde 35 indirim! Ucuza Ayçiçek yağı almak için son günler Migros'ta o ürünlere yüzde 35 indirim! Ucuza Ayçiçek yağı almak için son günler
SSK'lı Bağkur'lu 1300 TL ek ödemeyi kaptı! O tarihte maaş hesabınıza yatacak SSK'lı Bağkur'lu 1300 TL ek ödemeyi kaptı! O tarihte maaş hesabınıza yatacak
SON HABERLER
Günlük 14 TL size 10.000 TL kazandıracak! O bankanın müthiş kampanyası Günlük 14 TL size 10.000 TL kazandıracak! O bankanın müthiş kampanyası
SSK'lı Bağkur'lu 1300 TL ek ödemeyi kaptı! O tarihte maaş hesabınıza yatacak SSK'lı Bağkur'lu 1300 TL ek ödemeyi kaptı! O tarihte maaş hesabınıza yatacak
Emekli zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyesi netleşti, Nisan’da hesaplara yatacak Emekli zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyesi netleşti, Nisan’da hesaplara yatacak
PTT yardımları gönderilmeye başladı! Hemen başvuran yararlanıyor! PTT yardımları gönderilmeye başladı! Hemen başvuran yararlanıyor!
3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz veriyor! Düşük faizli ihtiyaç kredisi için 28 Şubat son gün 3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz veriyor! Düşük faizli ihtiyaç kredisi için 28 Şubat son gün
Büyük Şubat ayı kampanyası bitmek üzere! Bitmeden başvurun, nakit paranızı hemen alın! Büyük Şubat ayı kampanyası bitmek üzere! Bitmeden başvurun, nakit paranızı hemen alın!
Kiracılara tam 24 bin TL destek! E-devlet başvuru ekranı açıldı Kiracılara tam 24 bin TL destek! E-devlet başvuru ekranı açıldı
Hiçbir yere sığamamak Hiçbir yere sığamamak