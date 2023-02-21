PTT yardımları gönderilmeye başladı! Hemen başvuran yararlanıyor!

PTT gıda yardımı ihtiyacı olan vatandaşların dolaplarını dolduruyor. Önceliğin özellikle ihtiyaç sahiplerine verildiği PTT gıda yardımı için bazı şartlar söz konusu. Bu şartlardan birisi de özellikle maddi durumunun yetersiz olmasıdır. Dar gelirli vatandaşlar için özellikle çok büyük fayda sağlayan bu gıda yardımları aylık olarak gerçekleştirilmektedir. Vatandaşların yaşadığı mevcut ekonomik sorunlara destek olabilmek adına devlet destekli ve PTT aracılığıyla gıda yardımları gerçekleştirilmektedir.



PTT gıda yardımı nasıl yapılır?



PTT gıda yardımından yaralanmak isteyen vatandaşlar öncelikle başvuruda bulunmalıdır. Başvurular için e-devlet tercih edilebilir. E-devlet üzerinden ya da sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarının il ve ilçeliklerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruların değerlendirilmesi bir ay içinde yapılır ve onaylanan başvurularda PTT gıda yardımı adrese gönderilir.



PTT gıda yardımını kimler alabilir?



PTT gıda yardımından faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle düşük gelirli olması gerekmektedir. Bunun için ölçüt olan şey ise düzenli gelir olmaması, hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretten az olması ve ihtiyaç sahibi olunması gibi durumlar etkilidir. Ailede bakmakla yükümlü olunan birey, engelli olan bireyler varsa, herhangi sosyal güvencesi bulunmuyorsa, düzenli gelir yoksa, 65 yaşından büyük ve geliri olmayan kişiler ise yardımdan faydalanabilmektedir. Ayrıca bir işte çalışmayan ya da işten çıkarılmış kişiler ile hali hazırda ihtiyaç sahibi olarak kayıtlı olan kişiler faydalanabilmektedir.