GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır?

PTT yardım ödemeleri aylık olarak hanelere yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte PTT yardım ödemelerine dair tüm detaylar...

PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyacı olan ve gelir seviyesi düşük olan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir projeye daha adım atarak maddi yardım yapıyor. PTT aracılığı gerçekleştirilecek olan bu program dahilinde vatandaşlara aylık 1.250 TL ödeme gerçekleştirilecek. PTT’nin aracı olacağı bu yardımlar 12 ay sürecek. Ek olarak ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra tedavi gelirli kişiler ile asgari ücretle geçinen vatandaşlara da sağlanacak. Peki, maddi yardım kimlere yapılacak? PTT yardımı şartları neler? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen maddi yardım ile ilgili detaylar... 


Aile Bakanlığı maddi yardım programı detayları 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağlayacağı yeni yardımda özellikle temel gıda ürünlerindeki artış baz alınıyor. İhtiyacı olan ve gelir seviyesi düşük olan vatandaşın temel ihtiyaçlar noktasında sıkıntılarının giderilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda yardım projelerini güçlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni maddi yardım programını duyurdu. Her hane için bu çerçevede özel sosyal yardım yapılacak. 


Aile Destek Programı nedir?  


Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ve ihtiyaç sahiplerine yapılan 1.250 TL ödemeyi kapsıyor. Bunun için ise belirli kriterler söz konusu. Bu kriterleri kapsayan haneler PTT yardımını alabilmektedir. 


Aile Destek Programı şartları neler? 


Aile Destek Programı kapsamında PTT yardımları gelir kriteri uygun olan kişilere, haneden bir vatandaşın başvuru yapması halinde verilmektedir. Yardım miktarı ailelerin gelir seviyesine göre belirlenerek yapılmaktadır.  


PTT yardım başvurusu nereden yapılıyor? 


PTT aracılığı ile yapılacak ödemeler için başvurular e-devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. E-devlet sitesine T.C. kimlik ve şifre ile giriş yaparak sosyal yardımlara başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bazı sosyal yardımlar PTT aracılığı ile yapılırken, bazıları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile de yapılabilmektedir. Başvuru için e-devlet şifrenizi bilmiyorsanız, PTT’den edinerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşıyla ay sonunu getiremeyenlere çare geldi! E-devletten başvurular yapılacak! Emekli maaşıyla ay sonunu getiremeyenlere çare geldi! E-devletten başvurular yapılacak!
E-devlet başvuru ekranı açıldı! 7500 TL yardım parası almak için tek şart var E-devlet başvuru ekranı açıldı! 7500 TL yardım parası almak için tek şart var
Asgari ücretliye sosyal yardım kapısı aralandı! Bu şartı taşıyan çalışanlar 15 bin TL DEVLET yardımı alacak Asgari ücretliye sosyal yardım kapısı aralandı! Bu şartı taşıyan çalışanlar 15 bin TL DEVLET yardımı alacak
PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır? PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kredi notu düşük olanlar dert etmeyin! PTT sorgulamadan belgesiz 20 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor Kredi notu düşük olanlar dert etmeyin! PTT sorgulamadan belgesiz 20 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
5 milyon çalışana zam geliyor! Kamu işçilerine yüzde 45 zam garantilendi! 5 milyon çalışana zam geliyor! Kamu işçilerine yüzde 45 zam garantilendi!
SON HABERLER
Bankalardan faizsiz kredi açıklaması geldi! Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? Bankalardan faizsiz kredi açıklaması geldi! Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?
EYT Yasasının Onaylanması ile Birçok Bankadan Kredi İmkanları! Hangi Bankalar Düşük Faizli Kredi Verecek? EYT Yasasının Onaylanması ile Birçok Bankadan Kredi İmkanları! Hangi Bankalar Düşük Faizli Kredi Verecek?
PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır? PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır?
Doğalgaz faturası ödemeleri 31 Mayıs’a uzadı! 500 TL üstünde faturası gelenler başvurulara akın etti! Doğalgaz faturası ödemeleri 31 Mayıs’a uzadı! 500 TL üstünde faturası gelenler başvurulara akın etti!
Asgari ücretli vatandaşlara uyarı geldi! Fark birden 734 TL’ye yükseldi! Asgari ücretli vatandaşlara uyarı geldi! Fark birden 734 TL’ye yükseldi!
İsmet Özçelik: HDP 540 milyon lirayı bir ayda iç eder İsmet Özçelik: HDP 540 milyon lirayı bir ayda iç eder
Yavuz Donat: Ankara Ankara güzel Ankara Yavuz Donat: Ankara Ankara güzel Ankara
Elif Çakır: “Varız diyorlar ama devlet hâlâ yok” Elif Çakır: “Varız diyorlar ama devlet hâlâ yok”