PTT yardım ödemeleri hanelere aylık yapılacak! PTT yardım başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyacı olan ve gelir seviyesi düşük olan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir projeye daha adım atarak maddi yardım yapıyor. PTT aracılığı gerçekleştirilecek olan bu program dahilinde vatandaşlara aylık 1.250 TL ödeme gerçekleştirilecek. PTT’nin aracı olacağı bu yardımlar 12 ay sürecek. Ek olarak ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra tedavi gelirli kişiler ile asgari ücretle geçinen vatandaşlara da sağlanacak. Peki, maddi yardım kimlere yapılacak? PTT yardımı şartları neler? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen maddi yardım ile ilgili detaylar...



Aile Bakanlığı maddi yardım programı detayları



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağlayacağı yeni yardımda özellikle temel gıda ürünlerindeki artış baz alınıyor. İhtiyacı olan ve gelir seviyesi düşük olan vatandaşın temel ihtiyaçlar noktasında sıkıntılarının giderilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda yardım projelerini güçlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni maddi yardım programını duyurdu. Her hane için bu çerçevede özel sosyal yardım yapılacak.



Aile Destek Programı nedir?



Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ve ihtiyaç sahiplerine yapılan 1.250 TL ödemeyi kapsıyor. Bunun için ise belirli kriterler söz konusu. Bu kriterleri kapsayan haneler PTT yardımını alabilmektedir.



Aile Destek Programı şartları neler?



Aile Destek Programı kapsamında PTT yardımları gelir kriteri uygun olan kişilere, haneden bir vatandaşın başvuru yapması halinde verilmektedir. Yardım miktarı ailelerin gelir seviyesine göre belirlenerek yapılmaktadır.



PTT yardım başvurusu nereden yapılıyor?



PTT aracılığı ile yapılacak ödemeler için başvurular e-devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. E-devlet sitesine T.C. kimlik ve şifre ile giriş yaparak sosyal yardımlara başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bazı sosyal yardımlar PTT aracılığı ile yapılırken, bazıları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile de yapılabilmektedir. Başvuru için e-devlet şifrenizi bilmiyorsanız, PTT’den edinerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.