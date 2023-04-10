PTT ve ATM’den ödeme başladı! Adı Soyadı bu listede yazanlara 4337 TL devlet desteği

Aile Bakanlığı tarafından milyonlarca kişiyi ilgilendiren nakit destek ödemesi duyurusu yapıldı. Ramazan Bayramı öncesi cepler para dolacak. Bakanlık ödemeleri erkene çekti. ATM ve PTT üzerinden hak sahibi olan kişilere tam 4337 TL dek istek ödemesi yatırılacak. Adı soyadı bu listede olan kişiler ödemeden hemen faydalanacak. Hemen sizde listeyi kontrol edin bayram öncesi ödemenizi hesabınızdan çekin.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca kişiye her ay olduğu gibi nisan ayında da destek ödemesi vermeye devam ediyor. Nisan ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak sorusunun yanında bir süredir merak ediliyordu. Bakanlık merakla bekleyen milyonlarca kişi için sabah saatlerinde duyuru yaptı. Nisan ayı itibariyle yapılacak olan evde bakım maaşı yardımı ödemeleri tarihleri belli oldu. 4337 TL evde bakım maaşı alanlar bayram öncesi ödemelerine kavuşacak. Aile Bakanlığı evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınladı. Bu listede adı soyadı olanlar ödemelerini hemen alacak. 4.337 TL destek ödemesi için hesaplarınızı kontrol edin.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ BAYRAM ÖNCESİ YATIYOR

Evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınına bakan kişilere ödenen evde bakım maaşı ödemeleri nisan ayı için merakla bekleniyordu. Hak sahibi olan kişiler evde bakım maaşı bayram öncesi yatar mı sorusuna yanıt arıyordu. Milyonlarca kişiye güzel haber verildi. Ocak ayından bu yana 4.337 TL olarak ödenen evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara geçiyor. Ramazan Bayramı öncesi Milyonlarca kişi ödemesine kavuşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada belirlenen illere göre evde bakım maaşı ödemelerinin başladığı duyuruldu.

10 NİSAN 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Milyonlarca kişinin beklediği 10 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu listede bulunan kişiler evde bakım maaşı ödemelerini ATM ya da PTT aracılığıyla alabilecek. 2023 evde bakım maaşı, Ocak ayında yapılan %30'luk artışla birlikte 4337 TL'ye yükselmişti. Erkene çekilen evde bakım yardımı ödemeleri yine zamlı olarak hesaplara geçecek herhangi bir kesinti yapılmayacak. Müjdeli haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya üzerinden açıkladı. Hak sahibi olan binlerce kişinin hesaplarına ödemeleri geçmeye başladı. PTT'den ya da ATM'den hesabınızı kontrol edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Ayrıca hak sahibi olan Milyonlarca kişi evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı sorusuna da yanıt arıyor. Evde bakım yardımı alanlar ne yazık ki bayram ikramiyesi alamıyor. Şu an için bir sürpriz açıklamada yapılmadı. Bayram ikramiyesi ödemesi sadece emeklilere veriliyor. Evde bakım maaşı alanlar Bayram ikramiyesinden muaf tutuluyor.