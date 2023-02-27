PTT ve 4 banka duyurdu! Nakit paraya sıkışana 50.000 TL destek trink diye veriliyor

Bankalardan nakit destek müjdeleri gelmeye devam ediyor. PTT ve 4 banka az önce açıkladı. Başvuru yapanlara şartları taşımaları durumunda 50.000 TL destek sağlanacak. Vatandaşın nakit ihtiyacına çözüm olacak bankalar PTT, Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbank ve Garanti Bankası oldu. Hemen T.C kimlik kartınızla birlikte bu bankalardan birine başvuru yaparak anında nakdi destek alabilirsiniz. Nakit paraya sıkışanlar Kampanyayı sakın kaçırmasın.

Nakit ihtiyacı her geçen gün artmaya devam ederken vatandaşlar çözümleri düşük faizli kredi veren bankalar listesini araştırmakta buluyor. Son dönemlerde Banka kredilerinde faiz oranları artarken bazı bankalar ise vatandaşa jest yaparak daha düşük faiz oranı uyguluyor. PTT ve 4 banka bu sabah erken saatlerde faiz oranı indirimini açıkladı. Bu bankalar, ihtiyaç kredisi taşıt kredisi konut kredisi talep eden vatandaşa indirimli krediye imkanı sağlayacak. 50 bin TL'ye kadar nakit destek 36 aya Varan vade seçenekleriyle verilecek.

TAM 5 BANKADAN VATANDAŞA MÜJDE

PTT, Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbank ve Garanti Bankası Acil nakit ihtiyacı olan vatandaş için 50.000 TL'ye kadar nakdi destek sağlayacağını duyurdu. hızlı kredi kullanmak isteyenler bu bankaların şubelerinden ve online bankacılık hizmetleri üzerinden başvuru yaparak Trink para alabilecek. Üstelik kredi faiz oranları da tamamen bütçenize uygun olacak. Uzun vade seçenekleri sayesinde rahatlıkla kredinizi ödeme imkanı bulacaksınız. PTT ve 4 bankadan sağlanacak olan nakit para desteğinin detayları da ortaya çıktı.

50.000 TL NAKİT DESTEK ANINDA HESABA YATACAK

Özellikle son dönemlerde hayat pahalılığı ve enflasyonun sürekli artması nedeniyle vatandaşın Nakit paraya ihtiyacı daha da yükseliyor. Neyse ki bu durumda bankalar devreye giriyor ve nakite ihtiyacı olan vatandaşa kişiye özel çözümler sağlıyor. Eğer nakit para arayışı içerisindeyseniz 5 bankadan bu sabah saatlerinde yeni düşük faizli kredi duyurusu geldi. Bu kampanya kapsamında 36 ay vadeli 50.000 TL kredi imkanı sağlanırken faiz oranları hem bankadan bankaya hem de sizin Kredi notunuza göre farklılık gösteriyor.

Sorunsuz Kredi çözümlerine ulaşmak istiyorsanız kredi başvurusu için PTT, Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbank ve Garanti Bankası’nı tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem nakit ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilir hem de uzun vade seçenekleri sayesinde rahatlıkla kredinizin geri ödemesini yapabilirsiniz.

BAŞVURULARI ŞUBELERDEN VE ONLİNE BANKACILIKTAN YAPABİLİRSİNİZ

Düşük faizli kredi desteği veren bankalar başvuru işlemlerinizi de kolaylıkla yapabilmeniz için birçok avantaj sağlıyor. Örneğin banka şubelerine giderek başvuru yapmak zor geliyorsa düşük faizli kredi başvurusunu online bankacılık hizmetleri üzerinden de yapabilirsiniz. PTT Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve Garanti Bankası hem mobil bankacılık hem de internet bankacılığı hizmetleri üzerinden kredi başvurusu için onay veriyor.

Bankaların kredi faiz oranı sizin Kredi notunuza göre farklılık gösteriyor. Ancak düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranlarının 1.79 ve 1.89 arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Üstelik bazı ayrıcalıklı vatandaşlar için bankalar 3 ay ödeme erteleme imkanı da sunabiliyor.