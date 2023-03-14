PTT nakit 15.00 TL destek yapacak! Ödemeler gişeden alınacak!

Ekonomik sıkıntıların gittikçe artış gösterdiği son aylarda vatandaşlar artık yardım ve destekleri sıkı sıkıya takip eder oldu. Devlet desteği ile PTT ise vatandaşlara birçok sosyal yardımı yatırıyor. Gıda, giysi, fatura desteği ve daha nice sosyal yardım ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Bir de bunlara ek olarak vatandaşların son zamanlarda nakit olarak destek ihtiyacı artmış durumda. Bunun için yine PTT 15.000 TL ödeme yapıyor. Peki, 15.000 TL PTT desteğini kimler alabilir? 15.000 TL PTT desteği şartları nelerdir? İşte PTT nakit desteği ile ilgili tüm detaylar...



Acilen nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar için PTT her noktada olduğu gibi yine yardıma koştu. Maddi olarak hemen çözülmesi gereken nakit sorunlarına 15.000 TL ödeme yapılıyor. Birçok sosyal yardım için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile vatandaş arasında aracılık yapan PTT, şimdiyse vatandaşların 15.000 TL nakit sorununu çözmekte yardımcı oluyor.



PTT 15.000 TL ödemesini kimler alabilir?



Enflasyon vatandaşın artık gırtlağına yapışmış durumdayken emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaş özellikle iyice zorlanıyor. Dar gelirli haneler için ise acil nakit ihtiyacı için 15.000 TL PTT destekli olarak uygun koşullarda ödemeler gerçekleştirilebiliyor.



PTT nakit ödemesini almak için asgari ücretli ve sigortalı çalışanlar ile emekli vatandaşlar başvuru yapabilmektedir. Şartları uyan kişiler direkt PTT şubesinden başvuruda bulunarak nakit parasını aynı gün içinde alabilmektedir.



E-devlet sosyal yardım ödemeleri



Bunun yanı sıra dar gelirli aileler için e-devlet üzerinden giriş yaparak, arama kısmına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım, yazdığınız zaman birçok sosyal yardım paketi ile karşılaşmaktasınız. Bunlardan şartlarınızın uyduğu paketlere başvuru yaparak devlet desteklerinden yararlanabilirsiniz. Başvurduğunuz sosyal yardımların çoğunluğunuda PTT aracılığıyla alabilirsiniz.