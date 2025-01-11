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PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi

PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle emeklilere özel yeni bir kredi kampanyası başlatıldı.

PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi

Bu kampanya, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunarak, emekli vatandaşların finansal yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. PTT N Kolay Emekli Kredisi ile maaşını PTT'den alan emekliler, 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler.

Kredi Başvurusu ve Koşulları

PTT N Kolay Emekli Kredisi, maaşını PTT’den alan emeklilere özel avantajlı finansman koşulları sağlıyor. Kredi faiz oranları, %3,19’dan başlıyor ve %6,99’a kadar çıkabiliyor. Başvuru sahiplerinin, 80 yaşını aşmamış olmaları ve kredi vadesi ile toplam yaşlarının 83’ü geçmemesi şartı aranıyor. Bu kampanya kapsamında, emekliler yalnızca kimlik belgesi ve doldurulmuş başvuru formuyla kredi başvurusu yapabiliyor. Kredi notu ise değerlendirmede önemli bir rol oynuyor.

PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi

Kredi Tutarı ve Vade Seçenekleri

PTT N Kolay Emekli Kredisi, 1.250 TL ile 100.000 TL arasında değişen tutarlarda kullanılabiliyor. Kredi vadesi, başvuru sahibinin yaşı ve gelir durumu göz önünde bulundurularak belirleniyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, PTT şubelerinden veya PTT N Kolay mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden başvurularını kolayca yapabilirler. Kredinin tahsis bedeli ise kullanılan kredi tutarının binde beşi kadar olup, başvuru sırasında ödenmesi gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Kampanyaya başvuru yapmak için PTT şubelerinden yüz yüze başvuru yapılabilirken, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden de başvurular kabul ediliyor. Bu kolay süreç sayesinde emekliler, hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve finansal ihtiyaçlarına çözüm bulabilirler.

Kaynak: Gazeteoku.com

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