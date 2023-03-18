PTT koşulsuz ödemeler yapıyor! 20.000 ve 50.000 TL olarak ödemeler başvurana tıkır tıkır yatıyor!

Vatandaşların maddi anlamda en zor dönemlerden geçtiği son zamanlarda artık nakit arayışının daha çok arttığı görüldü. Gözlemlere göre son aylarda yapılan kredi başvurularında büyük bir artış söz konusu. Bu noktada devlet irtibatlı PTT ise geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar için en uygun şekilde ödemeler sağlıyor.

PTT yaptığı nakit ödemelerle ihtiyaç kredisi sağlarken kefil ya da bir koşul aramıyor. Bu doğrultuda vatandaşlar nakit ihtiyaçlarına hızlı bir çözüm bulabiliyor. Peki, PTT kefilsiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? PTT şartsız ihtiyaç kredisi geri ödeme maliyeti ne kadar? İşte PTT ihtiyaç kredisi detayları...



PTT ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?



Düşük faiz ve ödeme kolaylığı ile PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek işlemlerini tamamlayabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların yanında bazı belgelerle şubeden hızlı şekilde başvuru yapması mümkündür. Peki ihtiyaç kredisi maliyetleri PTT'den çekilince ne kadar oluyor?



PTT başvuru için gerekli evraklar



PTT başvuru için gereken evraklar içinde öncelikle T.C. kimlik kartı bulunmaktadır. Buna ek olarak çalışan ya da çalışmayan vatandaşların gelir belgeleri ile ikametgahları gerekmektedir. Verilen başvuru formunu da doldurduktan sonra PTT’nin sağladığı özel avantajlı ihtiyaç kredisi 20 bin TL ve 50 bin TL olarak vatandaşlara sağlanmaktadır. Düşük faizler her zaman kredi çekerken birinci önceliktir. 50.000 TL gibi bir ihtiyaç kredisini PTT düşük faizlerle vermektedir. Peki, PTT faiz oranları ne kadar?



PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları



PTT açıklamasında nakit ihtiyacı olan kişilerin 30 bin TL çekmesi durumunda 36 ay, yani 3 yıl boyunca ödeme yapabileceklerini belirtti. Bunun için ise yüzde 2,79 faiz oranları uygulanıyor. Yani maliyetleri şöyle oluyor:



12 ay vade ile 20.000 TL kredi çekilmesi durumunda ödemeler aylık 2.051 TL oluyor.



24 ay vadeli çekilen 20.000 TL ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarı ise 1.225 TL oluyor.



36 ay vadeyle çekilen 20.000 TL ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarları ise aylık 964 TL’ye geliyor.



Ayrıca faiz oranları da vade sayısı düştükçe azalıyor.