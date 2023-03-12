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PTT ihtiyacı olanlara nakit desteği veriyor! 50.000 TL ihtiyaç sahiplerine yatırılıyor!

PTT ihtiyacı olan vatandaşlara nakit desteği veriyor! 50.000 TL ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatıyor. İşte PTT 50.000 TL nakit ödemeye dair detaylar...

PTT ihtiyacı olanlara nakit desteği veriyor! 50.000 TL ihtiyaç sahiplerine yatırılıyor!

Yeni nakit kampanyası kapsamında PTT ihtiyaç sahiplerine ödemeler gerçekleştiriyor. T.C. kimlik numarası ile yapılacak ödemeler 50.000 TL’ye kadar talep edilebiliyor. İhtiyaç sahibi olan ailelere nakit desteği kampanyası kapsamında Aktif Bank ve PTT işbirliği ile kredi notu düşük olan vatandaşlara dahi sağlanıyor. Başvurularınızı gerçekleştirdikten sonra aynı gün içinde ödeme hesabınıza geçmektedir. Peki PTT desteğini kimler alabilir? PTT 50.000 TL ödeme şartları nelerdir? İşte PTT desteğine dair tüm detaylar... 


PTT’nin başlattığı kampanya kapsamına nakit ihtiyaç kredisi için T.C. kimlik numarası ile 50.000 TL’ye kadar ödemeler hesaplara yapılmaktadır. PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle kredi notu düşük olan, riskli durumdaki vatandaşlar dahi acil nakit problemine hemen çözüm bulabilmektedir. Kampanya kapsamında geri ödemeler 3 yıla yayılmaktadır. Dolayısıyla rahat ödeme koşulları ile anında nakit ihtiyacınıza dair problemleri ortadan kaldırır ve sonrasında ödemelerinizi cebinizi zorlamadan yapabilirsiniz.

 
PTT 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 


PTT ile Aktif Bank işbirliği çerçevesindeki kampanya için T.C. kimlik ile PTT’ye bizzat başvuruda bulunabilmektesiniz. Uygun faizli PTT ihtiyaç kredisine ayrıca SMS ile başvuru yapmak da mümkündür. Bunun için PTT yazdıktan sonra boşluk bırakın ve ardından T.C. kimlik numaranızı da yazıp 3050’ye mesaj atın başvurunuz gerçekleşsin. 


PTT 100.000 TL ihtiyaç kredisi 


PTT ayrıca kredi notu yüksek olan ve 100.000 TL’ye kadar nakit çekmek isteyen vatandaşlar için de Aktif Bank üzerinden ödemeler yapmaktadır. Emekli maaşı olan vatandaşlar için ya da kredi notu yüksek olanlar için uygun faizlerle ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi sağlanmaktadır. 

100.000 TL PTT ihtiyaç kredisi almak için de yine aynı şekilde şubeden T.C. kimlik ile başvuru yapılabilmektedir ya da SMS ile müracaatlar alınmaktadır. Nakit ihtiyacı için uygun faiz imkanlarından yararlanmak isteyenlere PTT ekonomik kouşlların zor olduğu son zamanlarda nakit desteğini uygun koşullar ile sağlamaktadır.

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