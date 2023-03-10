PTT çocuklu ailelere duyulmamış destek yapacak! Çocuklu ailelere toplamda 2.329 TL yatırılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şaşırtıcı bir yardım kampanyası duyuruldu. Buna göre çocuklu ailelere PTT aracılığı ile toplamda 2.329 TL ödeme gerçekleştirilecek. Peki, çocuklu ailelere destek şartları nelerdir? Çocuklu aileler PTT destek ödemesine nasıl başvuru yapabilir? İşte detaylar...



Devlet desteği ile başlatılan projeler vatandaşların sosyal ve ekonomik anlamda rahat edebilmesini sağlıyor. Birçok sektörde kadınlara destek sağlanmak için kadın girişimcilere ödemeler sağlanıyor. Anneler hayata getirdikleri bebekler için de devlet desteklerinden faydalanabiliyor. Birçok alanda ödemeler yapılarak annelerin yardımlardan faydalanması sağlanıyor. Çocuk yardımı, doğum yardımı, aşı yardımı, yarı zamanlı çalışma ve süt, emzirme yardımları da kadınlar için bazı koşulların kolaylaşmasını sağlıyor. Peki devletin verdiği çocuklu ailelere 1300 TL yardımı kimler alabilir?



Çocuklu ailelere devlet desteği



PTT’den gelen müjdeli haberde anaokulu yaşında çocuğu olanlardan liseye kadar birçok çocuklu aileye toplamda 3.295 TL yardım yapılıyor. Ödemeden yararlanmak içinse başvuruların hızlı şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2023 senesinde devlet yardım ödemelerini kesintisiz şekilde ailelere ulaştırmaktadır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından karşılanan ödemeler için ocak ayından itibaren çalışmalar başlamıştı.

Ödemelerin nereye yatırılacağı ve nasıl olacağı henüz netleşmiş değil. Ancak başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınıyor. Çocuk parası ödemesi için başvuruların onay alması halinde alınan hesap bilgilerine ödemelerin yatırılacağı biliniyor.



2023 SED ödemeleri ne kadar?



Okul öncesi çocuğu olan ailelere toplam 2.059 TL yatıyor.

İlkokuldaki çocuklar için ailelere 3090 TL, lisede olan öğrenciler için de 3.295 TL yatıyor.

Ortaöğretim seviyesinde olması gereken, ancak okula gitmeyen öğrenciler için toplam 2.059 TL yatırılıyor.

Üniversite çağında olan öğrenciler için de ailelere toplamda 3.708 TL yatırılıyor.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ödemelerin çocuk başına farklılık göstereceğini belirtti.



E-devlet üzerinden çocuk parası yardımına başvuru yapılabilmektedir. Buna ek olarak ikametinize en yakın sosyal yardım vakıflarına da başvuruda bulunabilmektesiniz.