PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), vatandaşlara destek olmak amacıyla belirli illerde geçerli özel bir indirim kampanyası başlattı. PTT AVM üzerinden satışa sunulan uygun fiyatlı Ayçiçek yağına yoğun ilgi gösteriliyor.

TMO Ayçiçek Yağı 5 Litre Fiyatı ve Satış Noktaları

TMO tarafından sunulan 5 litrelik pet şişe Ayçiçek yağı, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ve PTT AVM üzerinden 270,00 TL fiyatla satışa sunuldu. Ayrıca, 5 litre teneke Ayçiçek yağı da indirime girerek tüketicilere uygun fiyatlı alternatifler sunuluyor.

İndirim kampanyası kapsamında bazı illerdeki marketlerde ve online satış platformlarında avantajlı fiyatlarla satış yapılacak. Kampanya stoklarla sınırlı olduğu için vatandaşların hızlı hareket etmesi öneriliyor.

Ayçiçek Yağında TMO İndirimi Devam Edecek mi?

Yetkililer, Ayçiçek yağı fiyatlarında istikrar sağlamak ve tüketiciyi desteklemek amacıyla TMO’nun indirimli satışlarına devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle temel gıda ürünlerindeki fiyat dalgalanmalarına karşı belirli aralıklarla yeni kampanyaların düzenlenmesi bekleniyor.

TMO ve PTT AVM üzerinden yapılan satışlar hakkında daha fazla bilgi almak için resmi PTT AVM web sitesi ziyaret edilebilir.

Kaynak: TMO Resmi Web Sitesi: www.tmo.gov.tr