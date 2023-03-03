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PTT AVM indirimde sınır tanımadı! Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum, TMO Ayçiçek yağı fiyatlarında dev kampanya

PTT AVM ayçiçek yağı fiyatları çok konuşuluyor. İndirimde sınır tanımayan PTT AVM'de tüm ayçiçek yağı fiyatları dibe düştü. Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum, TMO Ayçiçek yağı fiyatlarında dev indirim.

PTT AVM indirimde sınır tanımadı! Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum, TMO Ayçiçek yağı fiyatlarında dev kampanya

Ayçiçek yağı fiyatları 1 yıldan bu yana tüketiciler arasında en çok konuşulan fiyatlar. Başta Korona virüs pandemisi ile birlikte artan endişeler ardından da Rusya Ukrayna Savaşı sonrasında yaşanan tedarik krizi ayçiçek yağı fiyatlarını tetikledi. Son iki yıl içinde fiyatı oldukça artan ayçiçek yağı neredeyse altınla yarışır hale geldi. Bu durumda da zincir Marketlerinin ayçiçek yağı kampanyaları tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

PTT AVM ayçiçek yağı fiyatları indirimi son dönemlerde çok öne çıkıyor. Çünkü diğer marketlerin yarısına fiyat etiketi ile ayçiçek yağı satışı yapan PTT AVM online siparişe de açık olması ile vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. PTT AVM'den yeni bir ayçiçek yağı kampanyası daha geldi. Ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın. 1 litre, 2 litre, 3 litre 4 litre 5 litre ayçiçek yağı fiyatları PTT AVM'de resmen dibe düştü. İşte PTT AVM Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum, TMO Ayçiçek yağı fiyatları…

PTT AVM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

Kırlangıç ayçiçek yağ 4 litre Pet 134,80 TL

Abalı ayçiçek yağ 5 litre 162,90 TL

Vallahi ayçiçek yağ 2 litre 73,90 TL

Tuna ayçiçek yağı pet 4 litre 134,90 TL

Turna ayçiçek yağı pet 2 litre 63,90 TL

Abalı ayçiçek yağı 4 litre 139,90 TL

Migros ayçiçek yağı 1 litre 37,50 TL

Abalı ayçiçek yağı 1 litre 45,90 TL

Yudum ayçiçek yağ 5 litre Pet şişe 186,90 TL

Emek ayçiçek yağı 4 litre Pet şişe 138,50 TL

MART AYI PTT AYÇİÇEK YAĞI  İNDİRİMİ

PTT AVM de mart ayında Ayçiçek fiyatlarında tarım kredi ve TMO markalı ürünlerde de indirim var. Bu ürünlerin fiyatına da bakacak olursak mart ayı ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

TMO 5 litre ayçiçek yağı pet şişe 135 TL

TMO ayçiçek yağı 5 litre teneke 135 TL

TMO 5 litre ayçiçek yağı pet x 2 adet 270 TL

TMO 5 litre ayçiçek yağı pet x 4 adet 540 TL

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