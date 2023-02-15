Devlet tüm vatandaşlarının olduğu gibi Annelere ve ev hanımlarına da sosyal destek imkanı vermeye devam ediyor. Özellikle çalışmayan ancak bir iş sahibi olmak isteyen ev hanımları başvuru yapmaları halinde PTT üzerinden aylık maaş alabiliyor. Ödeme İŞKUR tarafından sağlanıyor ancak PTT'den yapılıyor. Haberi alan ev hanımları tarafından araştırmalar başladı. Peki, annelere ne kadar devlet desteği verilecek? PTT'den annelere ne kadar maaş ödenecek?

PTT annelere nakit destek ödeyecek! Ev Hanımlarına devlet desteği için şartlar açıklandı. Hem ev hanımı hem anne olanlara PTT'den maaş müjdesi geldi. Çalışmayan ancak bir yandan da meslek öğrenmek isteyen ev hanımları başvuru yapmaları halinde devletten hem iş fırsatı bulacak hem de düzenli maaş alacak. İŞKUR'un yeni programı kapsamında ev hanımları mesleki eğitim programlarına katılabiliyor. 0-2 yaş grubunda çocuğu olan ev hanımları aynı zamanda İŞKUR'dan kreş desteği de alabiliyor. Yani çocuklarını kreşe bırakan ev hanımları iş hayatına atılabiliyor.

ANNELERE NAKİT DESTEK VERİLECEK

Yapılan yeni duyuru ile birlikte ev hanımlarına nakit destek imkanı doğdu. İŞKUR'un yeni destek programı kapsamında başvurular kolaylıkla yapılabiliyor. Annelere nakit destek ödemesi için başvurular İŞKUR şubelerinden ya da İŞKUR'un online şubesi üzerinden yapılabiliyor. Buraya kayıt yaptıran anneler ardından işbaşı eğitim programı ya da mesleki eğitim programı başvuru formunu doldurarak eğitimlere kapatılabiliyor. Eğitime katılan ev hanımlarına günlük destek ödeniyor. Bu destek tutarı aylık 7000 TL'ye kadar yükseliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI DA BELLİ OLDU

Ev hanımlarına nakit destek ödemesi için başvuru şartları da belli oldu. Aynı şekilde kreş desteği almak isteyen ev hanımları için de aranan şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.

En az 1 çocuk annesi olan ev hanımlarına destek ödemesi yapılacaktır.

Desteği alacak kişinin sabit bir geliri olmaması gibi üzerine ev veya arsa tapusu olmaması gerekir.

Aktif sigortası olan ev hanımları bu destekten faydalanamaz.

Bu şartları taşıdığınızı düşünüyor ve aynı zamanda bir meslek sahibi olmak istiyorsanız İŞKUR'un mesleki eğitim programlarına katılarak hem maaş alabilir Hem de yeni bir meslek öğrenebilirsiniz. Başvurular İŞKUR'un online şubesi aracılığıyla ya da İŞKUR'un merkezlerinden kabul ediliyor. Burada meslek danışmanlarının yönlendirmesi ile kayıt işlemlerini tamamlamak mümkün.