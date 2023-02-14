PTT 22.000 TL ödüyor! Sadece T.C. kimlik gerekiyor! Herkes başvurabilir!

PTT ödemelerinde yeni bir açıklama geldi! İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin öncelikli tercihi olan PTT resmi internet adresi üzerinden açıklamasında 22.000 TL’ye varan ödemeleri inanılmaz düşük faiz oranlarıyla yapıyor. Başvuru şartlarına uygun olan herkese verilen ihtiyaç kredisi sayesinde zor zamanlarda haneler rahata kavuşuyor.



Vatandaşların PTT resmi internet sitesinden gerçekleştireceği başvurular ile 22.000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler çok uygun faizler ile ödeniyor. Üstelik 36 aya varan taksit seçenekleri ile yapacağınız ödemeler aylık 500 TL’yi bile bulmuyor. PTT kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin müşteri olması durumunda hızlı biçimde ödeme yapılmaktadır.



PTT kredi başvurusu nasıl yapılır?



PTT kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin öncelikle müşteri olması gerekmektedir. Müşteri olmanız durumunda hesabınıza 22.000 TL’ye varan ödemeler yapılmaktadır. Ayrıca PTT bank kartınıza yatan kredi tutarını ilk taksitte 3 ay erteleyebilmektesiniz. Aktif Bank üzerinden alacağınız kredilere çok kolay şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. SMS servisini kullanarak veya PTT şubelerine giderek yapacağınız PTT kredi başvurusu çok hızlı şekilde sonuçlandırılmaktadır. Onayladığı anda kısa mesajla tarafınıza bilgilendirme yapılır ve kredinizi anında kullanabilirsiniz.



PTT ve Aktif Bank üzerinden yapacağınız başvurularda kredi yazıp T.C. kimlik numaranızı yazmanız gerekmektedir. Sonrasında 3050 numarasını girerek mesajı yollamanız yeterlidir. Vatandaşların PTT politikaları doğrultusunda değerlendirilen PTT kredi başvurusu müşteri olmalarıyla birlikte gerçekleşmektedir.

Emeklilere yüksek kredi imkanı



Emekli vatandaşların ise nakit için yaptığı başvurularda daha yüksek limitler ödenmektedir. PTT üzerinden maaş alan emeklilere uygun vade imkanı sağlanırken daha yüksek ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleşmektedir.