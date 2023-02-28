Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor!

Özel ya da kamu bankası fark etmeden, bankalar hala promosyon güncellemesi rekabetini sürdürüyor. Birçok emekli vatandaş da hangi banka daha yüksek promosyon veriyor ise ona geçmeyi düşünüyor. Promosyon miktarı ise ülkeye, emekli maaşına ve kurumlara göre değişiyor. Emekli promosyon miktarlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar en doğru ve güncel bilgileri kurumların resmi internet adreslerinden veyahut basın açıklamalarından öğrenebiliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile milyonlarca emekli vatandaş 2023 senesinde maaşlarına yüzde 30 zam aldı ve minimum emekli maaşı böylelikle 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye arttı. Bankalar ise ardı ardına emekli promosyon miktarlarında güncellemeye giderek emeklilere daha cazip kampanyalar sunuyor. Mart ayında ise emeklilere çok daha yüksek promosyon tekliflerinin gelmesi bekleniyor. Emekliler seçtiği bankadan çok daha yüksek promosyon miktarı almak istiyor. Bankalarda ise 17 bin TL’ye kadar promosyon veriliyor. Diğer yandan EYT’nin yasalaşması ile birlikte promosyon miktarının daha fazla artacağı da söyleniyor.



Promosyon miktarı 17.000 TL’ye güncellendi



Emekli vatandaşlara verilecek promosyonla ilgili bankaların yarış halinde olması Temmuz ayından bu zamana kadar miktarı iyice arttırdı. Şubat sonunda geçerli promosyon rakamları emekli maaşını o bankalara taşıyanlar için 3 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiklik gösteriyordu. Mart ayında ise emeklilerin alacağı promosyon miktarında çok daha büyük bir artış bekleniyor. Artışın nedeni de özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 emekli maaş zammı konusundaki kararı olarak gösteriliyor. Emeklilerin Mart ayında alacakları promosyon miktarı seçtikleri bankaya göre 17 bin TL’ye kadar artacak.



Emekli sayısının artması yeni teklifleri getiriyor



Diğer yandan bankalar emekli sayısının artacağını da göz önüne alarak promosyon miktarlarını yükseltiyor. Elde edilen bilgilere göre emekli promosyon miktarı 17.000 TL’ye kadar artacak. EYT’nin düzenlenmesi biraz gecikmişti. Bugün itibariyle sonuçlanması ve akabinde milyonlarca vatandaşın emekli kervanına katılması ise 20 ila 25 bin TL’ye kadar promosyon miktarını arttıracak deniyor. Nisan ayında beklenen rakamlar böyleyken bankaların şartlarında da değişiklikler olabilir.



Emekli promosyon şartları neler?



Emekli promosyonunu bankasından almak isteyen vatandaşlar için bankalar belirli şartlar istiyor. Her bankanın öncelikli şartı 3 sene taahhütlü olarak maaş hesaplarını taşımaları. Emekliler için bazı bankalar kendi özellerinde ek şartlar da sunabilmektedir.