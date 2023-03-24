Promosyonunu hala almayanlara Yapı Kredi bombası! Maaşını taşıyana piyango vuruyor!

Yapı Kredi Bankası, emekli promosyonu için yeni bir kampanya başlattı. Henüz emekli promosyonunu almayanlar güncellenen tutarla alabilecek. Yapı Kredi Bankası promosyon ödemesi için emeklilerin yalnızca maaşlarını taşımaları gerekmektedir. Peki, Yapı Kredi promosyonu ne kadar? Yapı Kredi promosyon kampanyası detayları neler? İşte Yapı Kredi promosyon detayları...



Emeklilere özel oranlarını güncelleyen Yapı Kredi Bankası, geçen seneden Mart 2023’e kadar gündemde olan promosyon yarışında bir hayli öne geçmiş durumda. Promosyon araştırmaları EYT’liler ve hala emekli promosyonunu almayanlar için devam ederken güzel bir yenilik geldi. Emekli promosyon yarışmasında özellikle de bankaların amacı müşteri kazanmak. Bu nedenle de 3 yıl kalma taahhüttü ile emekli maaşlarına oranla promosyon ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bankalar hala sert bir yarışa devam ederken, emekliler de promosyonlarını nereden alacaklarına karar veriyor.



Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?



Son emekli maaşına dair gelen Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından sonra yarış tekrar harlandı. Şimdi Yapı Kredi Bankası’ndan güncel promosyon tutarına dair açıklama geldi. Yapı Kredi Bankası promosyon tutarları netleşti.



3 sene taahhütle Yapı Kredi Bankası’na emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL’ye kadar promosyon verilecek. Sözleşmenin imzalanmasıyla beraber verilecek maaş promosyonları:



Aylık net maaşı 3.499 TL altında olan emekli 4.500 TL,

Aylık maaşı 3.500 - 7.499 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

Aylığı, 7.500 - 9.999 TL aralığındaki emeklilere promosyon tutarı 6.750,

10.000 TL üzerinde emekli maaşı olanlara ise 7.500 TL promosyon yatacak.



Yapı Kredi promosyon kampanyasının diğer detayları



Verilecek olan promosyon tutarlarına ek olarak kampanya sözleşmesini imzalayan emeklilere 60 gün içinde 2 adet fatura ödeme talimatı vermelerinin ardından, maaş miktarına bakılmadan 250 TL ödeme gerçekleştirilecek.



Ek ödül için taahhüt imzalayan emekli müşterilere, başlanan ayın ilk gününden itibarense 2000 TL’ye kadar esnek hesap tanımlanacak. Bunun için kampanyadan faydalanmak için imza atılan ayın son gününe kadar esnek hesap açma talebi yapmak yeterlidir.



Ek olarak 31 Mart 2023 tarihine kadar ilk kez kredi kartı ya da mevcut kart ile 03 Mayıs 2023’e kadar toplamda 500 TL harcayan müşteriler 750 TL nakit kazanacaktır. Ödemeler emeklilik hesaplarına ikramiye iptal edilmezse ilk ayı takip eden birinci haftada gerçekleştirilecektir.