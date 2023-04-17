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Promosyonda böylesi ne görüldü ne duyuldu! 28.500 TL promosyon tek seferde veriliyor

Banka promosyonları ile ilgili son dakika gelişmesi. Böyle promosyon ne görüldü ne duyuldu. O banka promosyonu 23.800 TL'ye yükseltti.

Promosyonda böylesi ne görüldü ne duyuldu! 28.500 TL promosyon tek seferde veriliyor

Çalışanlar ve emekliler banka promosyonlarını günlük olarak yakından takip ediyor. Emeklilere 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında kamu çalışanlarına da kurumlarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda verilen promosyon ücretleri her geçen gün yükseliyor. özellikle maaşlara yapılan zamlar sonrasında promosyon fırsatlarında da büyük artış yaşandı. Hem emekliler için hem de kamu çalışanları için bankalar çok önemli avantajlarını sunmaya devam ediyor. Bugün de yeni promosyon fırsatı duyuruldu. Böyle promosyon ne görüldü ne duyuldu. yeni promosyon 23.800 TL yükseldi.

Bankaların emekli ve kamu çalışanlarına verdiği promosyon ücretleri her gün olduğu gibi nisan ayında da yakından takip ediliyor. özellikle maaşları son 1 yıl içinde yapılan büyük artışlar sonrası promosyon ücretlerinde de rekora koşan zamlar yapılmıştı. bankaların promosyon kampanyaları ile ilgili yepyeni duyurularda geldi. bugün yeni bir promosyon sözleşmesine daha imza atıldı. Üstelik böyle promosyon daha önce ne görüldü ne duyuldu. o banka promosyon miktarını 23.800 TL'ye yükselti. Üstelik sadece 3 yıllık sözleşme karşılığında verilecek ek koşulu ya da şart Aranmıyor. İşte yeni promosyon ücretleri ile ilgili son dakika gelişmesi...

YENİ PROMOSYON SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Promosyon zammı müjdesi disk Çukurova Bölge temsilciliği tarafından verildi. sosyal medya hesaplarından açıklama yapan DİSK Çukurova Bölge temsilciliği, Adana ASKİ Genel Müdürlüğü çalışanları için yeni promosyon Anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Adana Askeri bünyesinde çalışan personel için bir süredir Yapı Kredi Bankası ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığını belirten diski, bu anlaşmaya göre çalışanlara 3 yıllığına 23.800 TL promosyon verilmesine karar verildiğini bildirdi.

PROMOSYON TEK SEFERDE HESAPLARA YATACAK

Kredi Bankası ile Adana ASKİ Genel Müdürlüğü çalışanları için imzalanan yeni promosyon anlaşmasında ödemeler tek seferde hesaplara yatırılacak. Adana ASKİ çalışanlarına 23.800 TL promosyon ödemesi yapacak olan Yapı Kredi Bankası'ndan da açıklama geldi. bankadan yapılan açıklamaya göre promosyon ödemeleri Bayram öncesinde tek seferde çalışanların hesaplarını aktarılacak. Ayrıca Yapı Kredi Bankası ASKİ çalışanlarına özel faiz oranı ile düşük faizli kredi fırsatları da sunacak.

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